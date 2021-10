El amor y la pasión por la Real Sociedadtrasciende las fronteras del territorio de Gipuzkoa. Además de los miles de seguidores que tiene entre Bizkaia, Araba y Navarra, así como en el resto del Estado (buena parte de ellos se engancharon al equipo txuri-urdin en la década de los 80), el sentimiento por la camiseta blanquiazul está muy presente también a miles de kilómetros del Reale Arena. La peña Reala Nippon es la primera oficial que tiene la entidad guipuzcoana en el continente asiático, y su presidenta, Mio Ortiz, atiende a El Diario Vasco para explicar cómo se propaga el veneno txuri-urdin por todos los rincones del país del sol naciente.

A ella le acompañan en la peña Hikaru Yoshinaka (Secretario), Masanori Hiraoka (Tesorero), Kazuhiro Sato, Akinobu Nakayama, Kazuyuki Obara, Daisuke Kojima, Iñaki Zulaika (zarautztarra), Chieko Ito, y Junghyun Byun (surcoreano). «Puede ser que me tiña de txuri-urdin y vaya así al trabajo», apunta entre risas Ortiz cuando se le cuestiona si va a hacer alguna locura si la Real Sociedad gana en la final de Sevilla.

Esta japonesa de 37 años que vive en Yokohama y trabaja en Tokio afirma que «soy muy aficionada de la Real». Pero de ahí a fundar una peña... «Conocía de antes al presidente de la peña del Athletic Club de Tokio, es muy amigo mío», apunta, y agrega que «es él el que me animó a que crease una peña de la Real, porque no había ninguna en Japón». Al final, se decidió a dar el paso definitivo el año pasado. En año de pandemia también pueden pasar cosas buenas. «Lo que no sabía era que hubiera tantos aficionados de la Real aquí, en Japón. De hecho, tenemos muchos seguidores japoneses en Twitter (en la cuenta @Reala_Nippon) que todavía no son miembros. Algunos están enamorados del trabajo que se hace de cantera en el club», subraya.

Hikaru, Kazuhiro y Masanori (de arriba a abajo).

«Confiamos en la Real al 100%»

Lo que sí ha impedido la crisis sanitaria global es que se junten para ver los partidos del equipo de sus amores. «Lamentablemente todavía no hemos podido reunirnos para disfrutar de un partido por el Covid-19, pero solemos juntarnos virtualmente por videochat para ver los encuentros en simultáneo», comenta Mio, quien es capaz de comunicarse sin apenas problemas en castellano. «Estudié castellano en la universidad, luego fui a León a perfeccionarlo y más tarde a Donostia», desvela, para agregar que «además tengo amigos en Euskadi y gracias a ellos también seguí aprendiendo». Y su marido es argentino. Todo suma.

Allí, por cierto, no hay miedo al rival de La Cartuja. «Para mí el Athletic es el mejor rival para disputar la final», responde sin dudar la presidenta de la peña Reala Nippon. «Confiamos totalmente en que la Real va a ganar al Athletic», sentencia. A los integrantes de esta peña japonesa de la Real les encantaría «poder visitar Donostia. Yo ya conozco la ciudad, pero la mayoría de los miembros todavía no y les encantaría. Si se puede, también nos gustaría ir a Zubieta. ¡Eso estaría fenomenal!».

Para Mio el equipo dio un gran rendimiento en el primer tramo de la temporada. «Creo que la mayoría de los aficionados piensan eso. El equipo jugaba de forma increíble, pero ahora es cierto que parece que hay cosas para mejorar», indica. Sea como fuere, la emoción por la final de Copa entre Real Sociedad y Athletic se va a vivir en Gipuzkoa, Bizkaia, Euskadi... y Japón. Warau kado ni wa fuku kitaru, que traducido al castellano es: la buena suerte acude a los que ríen.