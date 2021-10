Gica Craioveanu: «Es el partido más importante en muchísimo tiempo»

Con casi un centenar de partidos vistiendo la camiseta de la Real (97) y casi una treintena de goles a sus espaldas (27), apenas necesitó tres temporadas para convertirse en uno de los ídolos de la afición txuri-urdin. Su desparpajo, amabilidad y actitud para integrarse fueron el complemento ideal a una zurda que dejó muestras de su calidad.

- Athletic-Real. Casi nada en la lucha por el título. ¿Cómo ve la final de la Copa del Rey?

-Está claro que para la Real es el partido más importante en muchísimo tiempo. Porque es una final y porque hace años que no ganamos un título. La motivación va a ser brutal. Creo que el equipo va a dar la talla, me gusta mucho esta Real aunque no atraviesa el mejor momento. Pero es un equipo imprevisible que puede ganar a cualquiera.

- ¿Se puede hablar de favoritos?

- Es difícil hablar en estos términos porque son dos equipos muy parejos. Es posible que el Athletic esté mejor de moral por lo que ha conseguido últimamente, pero la Real tiene más calidad.

- ¿Cuáles pueden ser las claves de esta final?

- Lo primero es no cometer errores porque cuestan caro. Y la Real a veces comete errores defensivos que me preocupan. También va a ser importante la capacidad del centro del campo de generar ocasiones. Espero que esté en plena forma Silva que, junto a Merino, son los hombres encargados de manejar la Real.

- ¿Cómo puede afectar la presión, el factor psicológico?

- A la Real no le puede pesar eso. Tiene una mezcla de juventud y veteranía muy importante. Jugadores que son internacionales como Silva, Merino, Oyarzabal... la Real tiene muchas armas para que no le influya la presión de jugar una final de la Copa del Rey.

- ¿Qué puede suponer un título para un club como la Real?

- Como exjugador sería un gran alivio porque son muchos años sin dar una gran alegría a la afición. También un nuevo comienzo porque la Real se daría cuenta de que puede hacer mucho más. La plantilla que tiene es merecedora de estar en la Champions League, no creo que el Sevilla tenga más calidad que la Real.

- Sabe lo que es marcar al Athletic. ¿Qué se siente?

- Estos goles han sido siempre especiales porque la gente vive los derbis con pasión. Una victoria sería una doble alegría