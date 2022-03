El 3 de abril de 2021 es una fecha grabada a fuego para la afición txuri urdin. La Real Sociedad conquistó la Copa ante el Athletic en una final que se decidió gracias al gol de penalti de Oyarzabal. Días antes del partido, DV recogió los mensajes de ánimo de rostros populares de la sociedad guipuzcoana y de anónimos que se conjuraron por un objetivo común: ser campeones.

Julen Aginagalde conoce bien el sabor de la victoria. El pivote irundarra atesora en su palmarés una larga lista de triunfos entre los que destacan el campeonato del mundo de 2013 y el Europeo de 2018 y 2020. Por eso, él mejor que nadie sabe que «las finales son para ganarlas. La Real juega muy bien pero también sabe adaptarse a las circunstancias de cada partido. Estoy convencido de que ganaremos», decía hace un año en este periódico.

Desde los fogones, Elena Arzak también se mostraba convencida de que los de Imanol Alguacil superarían al Athletic en la final. Su pronóstico era un 2-1. Aunque no acertó el resultado, no se equivocó al apostar por la victoria txuri-urdin. «Soy de la Real desde siempre. Aunque los del Athletic sean nuestros amigos, me haría mucha ilusión que ganara la Real y creo que vencerá por 2-1. Aupa Erreala!», decía.

Desde la Cámara de Comercio de Gipuzkoa no dudaron de que la Copa se vestiría de blanquiazul. Su presidente Pedro Esnaola celebraba entonces sus 50 años de socio y no se le ocurría mejor regalo que el ansiado trofeo. «Este año conseguiremos la parejita con la Copa femenina de 2019», aseguró.