Quejas del Athletic Mikel Oyarzabal: «El que conoce bien a Asier Illarramendi sabe que toca la trompeta desde hace años» El capitán de la Real Sociedad quiso zanjar ayer la polémica generada desde el entorno del Athletic sobre el vídeo filtrado del mutrikuarra dv E. P. C. Martes, 6 abril 2021, 16:23

El capitán del campeón de la Copa, Mikel Oyarzabal, habló ayer largo y tendido en una entrevista radiofónica en el programa de El Larguero, donde repasó toda la resaca del gran triunfo de la Real Sociedad en Sevilla, el pasado sábado en el estadio de La Cartuja. El eibartarra, jugador franquicia del club txuri-urdin, resaltó que «es verdad que la rivalidad que existe deportivamente entre la Real y el Athletic es muy grande, pero siempre con respeto y con cariño. ¿El pasillo del miércoles? A mí me vale con lo que vimos el otro día. Creo que la actitud y el comportamiento del Athletic tras el partido hay que saberlo hacer y ellos lo hicieron bien».

El '10' blanquiazul, principal referente también del fútbol vasco en todo el mundo, destacó asimismo que «quizás nosotros tampoco queremos el pasillo ahora. No queremos hacer ningún mal ni que ellos se sientan obligados a hacerlo».

Respecto a la polémica generada desde el entorno mediático y social del club rojiblanco por un vídeo filtrado de la cena privada de los flamantes campeones en el que Illarramendi toca la trompeta, Oyarzabal quiso aclarar que «el que conoce a 'Illarra' sabe que toca la trompeta en el pueblo desde que tiene ocho años. Lo hace también en la charanga todos los años. Es algo que no estaba pensado, no trajo él la trompeta». Igualmente, subrayó que «hacia fuera parezca que era una ofensa es interpretación de cada uno. Para nosotros era un momento nuestro, de celebración«.

El joven realista también se refirió a las palabras que dijo al concluir la final. «Quería dedicárselo a todas las personas que han sufrido perdidas importantes en estas fechas tan difíciles y a mi abuelo que falleció hace ya casi nueve años. Nosotros también tenemos gente que no está. En mi caso tuve un amigo que falleció hace cuatro meses en un accidente de coche. Él era del Athletic, pero estoy seguro de que estaría muy contento por verme así».

Su futuro en la Real

Cuestionado sobre su futuro en el club blanquiazul, el de Eibar afirmó que «ahora mismo no pienso en otra cosa que no sea la Real. Me siento valorado por la afición y por el club. Los considero una familia. ¿Acabar mi carrera aquí? Queremos que las cosas vayan bien, pero sabemos cómo son las cosas del fútbol. No sirve de nada hacer juramentos. Ahora mismo me siento el chico más feliz«.