El orgullo de poder contarlo

Solo quedan dos días para la final que llevamos un año esperando. Esa final que se ha ido atrasando para poder disputarla con público, y que al final nos tocará vivir a cada cual desde su casa, y sin la celebración que nos gustaría. La verdad es que es una pena tener que vivirla así, pero la situación así lo exige. Y es una pena, ya que nunca antes ha habido una final vasca en la Copa y este virus nos ha robado una gran fiesta, en la que hubiésemos dado, dentro de la rivalidad, un ejemplo de hermandad entre ambos equipos y aficiones.

Se espera un partido igualado, ya que a pesar de que la Real llega mejor, no deja de ser una final, donde cada detalle es importante. La Real tendrá que afinar la puntería si quiere ganar. Tenemos un equipo poco experimentado en jugar finales, con lo que la concentración será clave para no cometer errores que puedan hacernos perder el partido.

Si el equipo consigue tener la posesión, el Athletic tendrá muchas dificultades para ganar. Pero en caso de no tener la posesión, el equipo ya ha demostrado en otros partidos que es muy capaz de ganar también en esas situaciones. Es importante que el sábado, jugadores como Merino, Silva u Oyarzabal estén enchufados. Si ellos funcionan, el equipo también lo hará y habrá mayores posibilidades de que la Copa sea nuestra.

Esta final es uno de esos momentos que no olvidaré, que tendré el orgullo de contar, como me han contado a mí aquellos títulos que consiguió el equipo masculino y que por mi edad no pude disfrutar. Al igual que puedo contar con orgullo que gocé con el triunfo en la final de la Copa de la Reina ganada por las neskas en Granada. Con los chicos, hasta ahora, me ha tocado vivir otros momentos: un subcampeonato, aquel partido en Vigo, el descenso en Valencia, ya que también en los momentos difíciles quise acompañar al equipo, o una Real campeona, pero campeona de segunda, con aquel partido en Cádiz que dejó al equipo en puertas del ascenso que se culminó con la victoria sobre el Celta en Anoeta.

Aunque no podamos estar en Sevilla, este sábado toca ser campeón, pero esta vez de una competición de primera. Se lo merecen ellos, por el esfuerzo, por el trabajo bien hecho, y lo merece la afición que les ha acompañado siempre. Va siendo hora de ganar otro título.

Estoy convencida de que la Copa será nuestra, pero si no es así, este es el principio de un gran camino. Tenemos un equipo muy joven cuyos éxitos acaban sólo de empezar.