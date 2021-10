He marcado el gol de la victoria doscientas veces, así que estoy seguro de que el sábado no la voy a fallar. Dámela otra vez, Illarra. Como siempre, tocadita y rasa. Aparezco por detrás de la defensa y, en vez de controlarla, le pego a la primera desde la media luna del área. Unai Simón no se la espera tan rápido y, aunque no va muy ajustada