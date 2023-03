Por fin llegó el empujón que necesitaba

Posiblemente el anotado este domingo en Son Moix no haya sido el mejor gol de la carrera deportiva de Carlos Fernández, pero sin duda sí uno de los más especiales, si no el que más, por el contexto en el que se dio. Tras muchos meses de sufrimiento y trabajo en la sombra por culpa de las lesiones, el delantero de Castilleja de Guzmán volvió a ver portería 693 días después de hacerlo por última vez. Tanto tiempo ha pasado que, aquel 18 de abril de 2021 cuando le marcó a su exequipo, el Sevilla, en el Reale Arena, no había ni siquiera público en las gradas por culpa de la pandemia.

Pero, aunque fuera a domicilio, el '9' realista pudo quitarse un gran peso de encima al definir con maestría una soberbia acción que inició Brais con un pase al espacio antes de que Silva, el asistente, diera una nueva lección de magia al encontrar solución entre tres futbolistas. Era el minuto 3. Tras una salida en tromba por parte de la Real, avisó Oyarzabal al enganchar de volea una pared con el de Arguineguín que obligó a Rajkovic a realizar su primera parada. Noticias Relacionadas No se puede conceder tanto Miguel González Imanol Alguacil: «El equipo está cometiendo errores de forma reiterada» Ander Balanzategi Mallorca - Real Sociedad: videoresumen y goles del partido Y ya en la siguiente acción fue cuando Carlos Fernández obtuvo el premio gordo para un atacante en una posición en la que la probabilidad de anotar era tan solo de un 3,9 por ciento. Recibió de Silva, controló con la derecha y se la colocó con un ligero toque para rápidamente mandar el balón al fondo de la red gracias a un disparo raso que pasó por debajo de dos rivales y ante el que nada pudo hacer el guardameta del Mallorca. En su quinta titularidad en liga de esta temporada, segunda del 2023, el andaluz dejó buenas sensaciones en líneas generales e hizo ver a Imanol que puede ser una opción arriba de cara al decisivo encuentro frente a la Roma del jueves. En la parte alta del 4-4-2 junto a Oyarzabal, Carlos Fernández se mostró activo y varias veces se le pudo ver levantando los brazos en señal de querer la pelota. De hecho, en una de esas se llevó un fuerte golpe en la espalda cuando trataba de salir ganador de una disputa aérea pegado a la línea de banda. Por lo demás, estuvo acertado en el juego de cara y por momentos bajó a la ayuda defensiva. Eso sí, lo que no hizo tan bien le llevó a ver la quinta cartulina amarilla que le hará perderse el duelo de la próxima jornada frente al Elche. Llegó tarde a por un balón y se llevó por delante a Maffeo. Dos chispazos más Una vez amonestado su rendimiento bajó, aunque antes del descanso intentó ponérsela a Silva sin éxito desde la línea de fondo. Una vez terminados los primeros 45 minutos, los ejercicios de calentamiento realizados por Sorloth durante la pausa hacían presagiar que podía quedarse en el vestuario, pero Carlos Fernández volvió a salir y en el 54, escorado a la izquierda, sirvió a Silva para que este, de primeras, se la entregara a Oyarzabal, que estrelló su disparo en Nastasic. Ya en el 63 fue sustituido por el noruego. Temas

