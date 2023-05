Lo que le costaría al Real Madrid fichar a Take Kubo La Real Sociedad compró los derechos del delantero japonés el pasado verano por 6,5 millones de euros

Take Kubo celebra un gol ante el Athletic de Bilbao en el Reale Arena.

La buena temporada de Take Kubo en la Real Sociedad, con 7 goles y 5 asistencias, entre Liga y Europa League, no está pasando desaparecibida. Tampoco para su anterior club, el Real Madrid, tal y como ha confesado su entrenador, Carlo Ancelotti este lunes.

Ante las preguntas en la rueda de prensa previa al Real Sociedad - Real Madrid (martes, 22 horas) sobre la posiblidad de que Take Kubo regrese al plantel madridista el próximo verano, Ancelotti ha dejado claro que le gusta y que sigue teniendo al nipón en el radar. «Lo está haciendo muy bien y lo estamos observando. Veremos los próximos meses. Lo malo es que aquí hay mucha competencia y no hay minutos para todos», ha señalado el entrenador merengue.

Pero, ¿cuánto le costaría al Real Madrid recuperar a Take Kubo? La Real lo fichó el pasado verano a cambio de 6,5 millones hasta 2027 y su vuelta al Bernabéu no sería barata. Su fichaje en julio de 2022 estuvo condicionado por el hecho de que el club donostiarra no quería un nuevo caso Odegaard (recuperado por el Real Madrid un año antes de lo previsto) y el club blanco quería conservar algo de control sobre el japonés.

Así las cosas, tal y como publicó El Diario Vasco ese mismo mes, la solución que encontraron ambos clubes fue el compromiso que ha adquirido la Real Sociedad de avisar al Real Madrid en caso de querer venderle, de forma que en un hipotético caso pudiera igualar la mejor oferta que llegase a Anoeta y hacerse con él en una especie de derecho de tanteo. Pero siempre que desde San Sebastián se quiera vender a Kubo y teniendo en cuenta que su cláusula de rescisión es de 60 millones de euros. Dicho derecho a tanteo no incluye ninguna opción automática de recompra, siempre tendría que negociar con la Real Sociedad.

Por lo tanto, el coste del fichaje de Take Kubo por el Real Madrid sería alto, a partir de dicha cláusula firmada por el japonés en San Sebastián. En cuanto a una venta a un tercer club los blancos sí que se guardaron un 50% de la plusvalía pero la misma empieza a contar a partir de los cuatro millones de un hipotético traspaso. Si el club txuri-urdin lo vende por esa cantidad, los cuatro millones son para la Real. Si lo hace por 30 millones a un tercer club, por poner un ejemplo, a los donostiarras le corresponderían 17 millones y al blanco, 13.

La mejor temporada de Take Kubo

Kubo disputa este año su mejor temporada en LaLiga tras pasar por el propio Real Madrid y por Mallorca, Getafe y Villarreal. Al fin en la Real Sociedad ha encontrado su sitio y es titular indiscutible para Imanol Alguacil en un equipo con el que ha disputado 29 de 32 partidos posibles destacando por versatilidad en el frente de ataque, donde le hace complicado de detectar por los rivales, además de ser una tortura para las defensas por su rapidez con el balón en los pies.

La Real no quería verse en una situación similiar al caso Odeggard, el de pagar el peaje de formar a un futbolista joven para que un tercero aproveche después sus mejores años, así que tenía claro que si desembolsaba un dinero era para hacerse en propiedad 100% con sus derechos, tal y como hizo en julio.

A punto de cumplir 22 años el próximo 4 de junio, Take Kubo vivirá un nuevo verano de rumores sobre su fichaje, algo a lo que está más que acostumbrado. El portal especializado Transfermark lo tiene tasado en 15 millones de euros (estaba en 7,5 cuando la Real le fichó en julio) tras su última revisión de datos del pasado 23 de marzo.

La rentabilidad de los fichajes de la Real

La Real Sociedad es un club que ficha a precios interesantes gracias a su capacidad para revalorizar a sus jugadores con su propuesta moderna y atractiva de juego. En 2018 incorporó a Mikel Merino del Newcastle por 12 millones y hoy vale 50.

A Alexander Isak el club donostiarra lo fichó un año más tarde por 7 'kilos' del Dortmund. Cuatro años después lo vendió al Newcastle por 70 millones fijos y 5 variables, aunque Transermark lo tasa -de momento- en los 50 millones de la temporada pasada.