Derbi en el Reale Arena «¿Fiarme del Athletic? Las sensaciones que me transmiten mis jugadoras son muy positivas» Gonzalo Arconada durante una rueda de prensa. / Archivo Primera Iberdrola Gonzalo Arconada, entrenador de la Real Sociedad, reconoce que el derbi será «un partido especial» y ve a su equipo con solvencia y madurez para afrontarlo GAIZKA LASA Viernes, 11 octubre 2019, 13:30

Gonzalo Arconada ha dejdo claro que «como ocurre siempre, el derbi es especial y muy atractivo tanto para la afición como para las jugadoras. Hay muy buena relación entre ellas, pequeños piques y eso es lo bonito de los derbis: esa ilusión por jugar».

Aclarada la trascendencia del choque del domingo entre Real Sociedad y Ahtletic, también ha adelantado que «en un derbi generalmente, también en el caso de los chicos, lo del favorito no suele estar tan claro. Pero sí que he visto un paso de madurez en el equipo. Antes nos imponia más jugar un derbi. Ahora el equipo lo asume con más naturalidad y el convencimiento de que se puede ganar».

Margen para preparar el partido

El partido contra el Athletic llega tras un parón en la Primera Iberdrola, lo que «te da más margen para preparar el encuentro. Pero también es verdad que lo de las internacionales al final nos complica porque, debido al crecimiento del equipo, hay más jugadoras que se marchan y no con todas puedes preparar igual el partido. Además Ana Tejada nos ha venido con un esguince del partido con la sub-19 y es fijo que no va a estar para el domingo».

El míster prefiere centrarse en su equipo sin especular con el estado que atraviesa el Athletic. «¿Si me fío del Athletic? Lo que me da tranquilidad es ver al equipo, cómo trabaja. Las sensaciones que me transmite las jugadoras son muy positivas. Sea el athletic o cualquier otro rival no es fácil ganar en la Primera Iberdrola, pero lo que más tranquilidad me da es el trabajo del día a día . El último entrenamiento de ayer, por ejemplo, fue francamente positivo».

Mejor adaptadas a los grandes escenarios

Arconada ha hablado de un punto de inflexión en los derbis. «Hace dos temporadas, el primer partido que jugamos en Anoeta, fue una fiesta y aquel día no competimos. El escenario nos pudo (la Real perdió 1-4). El año pasado pudimos tener esas sensaciones en el comienzo del partido, pero el paso de madurez se produjo en la segunda parte. El cambio se vio en cómo compitió en la segunda parte. Después, todo el ambiente que se creó también la semana siguiente para la semifinal de Copa contra el Sevilla, todo eso hizo madurar mucho al equipo. Ahora no le impone jugar en contextos así. Se siente más solvente a la hora de competir».

Bajas de Tejada y Etxezarreta, alta de Quiñones y duda de Nahikari

En cuanto a la disposición que tiene de jugadoras para la convocatoria ha confirmado que Ana Tejada será baja y también Ane Etxezarreta, «que sufrió una contusión en el rodilla en el último partido contra el Espanyol». En cambio, Mariasun Quiñones ya tiene el alta y en cuanto a la gran pregunta de si Nahikari García podrá o no jugar, ha respondido que «seguimos en el proceso de recuperación». Lo que sí ha dicho sobre la capitana es que «para cualquier equipo tenerla es importante y suma mucho. También para el rival es una futbolista que impone. Pero tenemos que pensar en la salud y el bienestar de la jugadora. Si no está en condiciones, no jugará. No vamos a asumir riesgos que nos puedan pasar otra factura. Es importante pero también el equipo demostró ante el Espanyol (logrando la victoria 0-1) que es capaz de competir sin Nahikari».

Sobre el precedente de la victoria 3-0 ante el Athletic en la Euskal Herria Kpa, el técnico donostiarra ha advertido de que «hay que hacer la lectura bien. Tampoco fuimos tan superiores. Competimos bien y tuvimos acierto. Lo que vale es la sensación de que aquel día no nos sentimos en absoluto inferiores. Esa sensación es la que ahora tiene el equipo . Antes notabas más nerviosismo, el equipo estaba tenso. Ahora estamos preparando muy bien el envite».

Paciencia y confianza con balón

Espera un partido «muy intenso y de mucho ritmo. El aspecto de la presión va a ser importante porque ellas inciden mucho en eso. Pero será importante estar acertadas con balón y que tengamos paciencia para gestionar las posesiones y a partir de ahí generar ocasiones. Lo que más nos puede beneficiar es que estemos acertadas, que estemos tranquilas, con confianza con balón. Y que defensivamente también seamos solventes. Llevamos solo dos goles encajados, los dos en el primer partido en Valencia, y eso es muy iportante.

Respecto al cambio de entrenador en el Athletic, ha reconocido que «tras una etapa positiva el Athletic está en un proceso de cambio, y son cambios que son necesarios pero pasan factura. Tienen ideas nuevas, están en adaptación. Pero con la plantilla que tienen van a seguir adelante. El año pasado tampoco empezaron bien. Me acuerdo que cuando jugamos allí en Lezama íbamos por delante. Ganarnos para ellas fue un revulsivo y para nosotras la contrario».

Repercusión impensable

Respecto al ambiente que se está generando entorno al derbi y la repercusión de su equipo, ha confesado que «no soñaba con esta repercusión cuando empecé pero estoy seguro de que nadie de los que estamos aquí pensarían hace dos o tres temporadas que el fútbol femenino iba a tener la repercusión que tiene ahora y toda la fuerza que está cogiendo». Prefiere no imaginarse el ambiente del domingo y «disfrutarlo cuando llegue».