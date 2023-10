El vendaval txuri-urdin arrasa con el Eibar

El regreso del derbi guipuzcoano tuvo dos colores bien claros. El azul y el blanco. La Real ha arrasado este sábado en Zubieta frente al Eibar gracias a una primera parte de ensueño en la que mostró una eficacia apabullante de cara a portería. Se fue al descanso con una ventaja de tres goles y por momentos dio la sensación de que el partido iba a acabar en goleada histórica.

El guion del partido fue totalmente opuesto al que había pronosticado Natalia Arroyo en la previa. La entrenadora blanquiazul aseguró que el choque no se iba a resolver pronto y que iba a ser masticado hasta más allá del noventa. La realidad fue otra bien distinta, porque a los 20 minutos de encuentro Mirari lo dejó sentenciado con el tercer gol de la tarde. Ni el más optimista hubiera imaginado este escenario, pero lo cierto es que en la primera mitad solo hubo un equipo sobre el Z7 de Zubieta y ese fue el local.

Un derbi no permite despistes. El Eibar concedió demasiado y la Real castigó en casi cada acercamiento a la portería de Miralles. Ayudadas por una gran efectividad, pero también por la endeblez defensiva armera, las realistas golearon y no se sintieron exigidas en ningún momento. Yerai Martín formó con la esperada línea de 5 atrás, precedida por otra de 3 en el centro del campo y 2 delanteras. Pero ni la acumulación de jugadoras en el último cuarto de campo le sirvió para frenar la hemorragia defensiva.

A los 4 minutos de juego un excelente envío en largo de Andreia para Nerea Eizagirre puso en evidencia a las centrales eibarresas Cardozo y Carla. La tolosarra amortiguó la pelota al borde del área y la elevó por encima de la guardameta Miralles que salió a la desesperada sin éxito.

El tempranero tanto de la capitana txuri-urdin sumió al Eibar en un agujero por el que fue incapaz de salir. El balón era de las locales que lo movían con el suficiente criterio como para que las visitantes nunca estuvieran siquiera cerca de recuperarlo. Andreia, Iris y Lorena, con la colaboración de Nerea, se hicieron con el control absoluto del centro del campo, donde siempre había más presencia de camisetas blanquiazules que azulgranas.

Dio la sensación que las eibarresas comenzaban a despertar antes de llegar al primer cuarto de hora con una concatenación de centros laterales sobre el área de Lete, pero fue tan solo un espejismo. Acto seguido Jensen se encargó de ampliar la distancia en el marcador tras rematar con el exterior de su bota derecha un centro tocado de Mirari. La montaña comenzaba a adquirir dimeniones desproporcionadas.

Fue la propia Mirari quien agigantó la ventaja para las donostiarras tras culminar una preciosa jugada trenzada previamente por Nerea y Bernabé. La Real se gustaba a la par que el Eibar mostraba una debilidad defensiva preocupante. Si no llegó el cuarto en esos instantes fue porque Jensen no acertó a cabecear a la red un regalo de Nerea dentro del área tras zafarse de todas las defensoras que salieron a su paso.

Las de Yerai Martín buscaban desplegarse en ataque a través de sus carrileras. También mediante robos en campo rival o envíos en largo a Malado, pero ésta apenas dispuso de una ocasión para correr justo antes del descanso. La impotencia en las filas armeras fue palpable a la hora de enfilar rumbo a los vestuarios.

Otra cara

Las visitantes arrancaron el segundo acto con más energía, tratando de acercarse levemente en el marcador, gracias a una vehemente Andrea Álvarez. La delantera buscó enseguida la portería de Lete y obligó a la realista a realizar una gran parada después de un colocado disparo desde fuera de área. El partido perdió revoluciones. Bien porque a la Real no le interesaba forzar más la máquina o porque el Eibar no era capaz de hacer más daño a la zaga txuri-urdin. Pese a no tener demasiado trabajo, Vanegas y Etxezarreta se mostraron inexpugnables cada vez que les tocó intervenir. El duelo fue perdiendo intensidad competitiva y los acercamientos a sendas áreas fueron llegando a cuentagotas.

Lete seguía luciéndose en cada tiro de las armeras de larga distancia, mientras que Amaiur se topó con el poste en un mano a mano con Miralles cuando ya se cantaba el cuarto de la tarde-noche en la grada.

Lo que llegó fue el tanto de la honra del Eibar, al aprovechar Cano un barullo dentro del área pequeña a la salida de una falta. Emma estuvo cerca de anotar ese cuarto tanto para las realistas, pero Miralles puso el candado a su arco en el segundo acto para frenar por fin la hemorragia.