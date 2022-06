La Tximist Cup presenta su sexta edición, que se jugará del 17 al 19 de junio

Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de San Sebastián la sexta edición del torneo internacional femenino de fútbol Tximist Cup, en el que participarán del 17 al 19 de junio grandes equipos de mucho renombre, tanto en Zubieta -la mayoría de ellos- como en Hondarribia.

Este torneo que se inventó como homenaje a Juan Carlos Samaniego 'Tximist', se ha convertido en un referente, tanto para la ciudad como para el deporte femenino. «La apuesta por creer y hacer crecer un torneo tan bonito en tan poco tiempo a un nivel internacional», se ha felicitado por darle continuidad a este proyecto el concejal de deportes Martin Ibabe.

Aintzane Encinas, ex jugadora de la Real y directora del torneo, ha agradecido a las instituciones involucradas en el torneo en el que «llevo seis años impulsando y que hoy tiene un carácter internacional y vienen a jugarlo más de doce países. Para mí es una ilusión verlo crecer año a año. Pone a Donostia en la mira internacional y somos pioneras porque internacionalmente no existen este tipo de torneos de este nivel», ha continuado. «El deporte femenino está creciendo y las instituciones están ayudando. Me encanta que puedan venir a la ciudad equipos como estos», se ha alegrado.

El torneo internacional femenino de fútbol, en el que han participado más de 5.000 jugadoras de todo el mundo, reunirá desde este viernes a clubes de nombre internacional como la Juventus de Italia, el Real Madrid, el Panathinaikos griego, el Atlético de Madrid, el Girondins de Bourdeaux, el Queens Park Rangers inglés, el Genk belga o el Hannover 96 alemán, entre otros. El jueves irán aterrizando en la ciudad y las finales se jugarán el domingo.

También se diisputará un partido homenaje dedicado a la familia, en el que la edición pasada jugaron las exfutbolistas de Real y Eibar, encuadrado en la categoría 'Legends'. En esta ocasión y de manera inédita se jugará ante el Barcelona. Además, Encinas ha destacado que este año se va a hacer un sorteo benéfico a favor de la Asociación Guipuzcoana contra el Cáncer. Lo recaudado y con las camisetas aportadas de cada club irá destinado para ello.