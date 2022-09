Solo si hace buen tiempo

Este martes, partido del Bayern, pero solo si no llueve. Sería extraño ver ese condicionante en el cartel del partido de esta tarde, pero alguna vez fue así. La Liga de Campeones femenina desembarca en Anoeta y es una fiesta, pero también el último avance de una larga lucha, inacabada y siempre en riesgo. La de la igualdad. En 1970, la federación alemana de fútbol (DFB) levantó su propia prohibición de jugar a las mujeres, en vigor desde 1955. Se autorizó, pero con limitaciones: solo podrían jugar con buen tiempo, con botas sin tacos, balones más pequeños y ligeros y partidos de 70 minutos. Eso, en la Alemania de 1970.

La 'Mannschaft' ganó el Mundial de 1954 –el milagro de Berna– y en respuesta al debate sobre el fútbol femenino, la DFB decidió en 1955 «no permitir que nuestros clubes establezcan departamentos de fútbol femenino, prohibir a nuestros clubes poner sus campos a disposición de los partidos de fútbol femenino y prohibir a nuestros árbitros y jueces de línea arbitrar partidos de fútbol femenino». La decisión se tomó por unanimidad. Los argumentos, la clásica jerga machista en boga.

Por supuesto, las mujeres y los sectores no reaccionarios de la sociedad hicieron caso omiso. En 1957, en Múnich, 17.000 espectadores se reunieron en el Dantestadion para el partido Alemania y Holanda. El Bayern femenino se creó en 1970, meses antes del fin de la prohibición. Ganó la Liga en 1976 y no la volvió a ganar hasta 2012. Aunque hoy es el equipo dominador, la vanguardia del fútbol femenino alemán no estuvo en Múnich.

Este martes, el Bayern visita Gipuzkoa, que sí fue pionera. En los 90, el Oiartzun ganó una liga y el Añorga, tres. Fueron auténticas hazañas. La Real –ante el empuje del profesionalismo, que margina a los clubes más pequeños– tomó el relevo en 2004. Llegó a Primera dos años más tarde y celebra la mayoría de edad con la Champions. La lucha continúa.