«Van a ser las semanas más importantes del equipo femenino de la Real»

Una vez se ha resuelto el conflicto que ha impedido dar inicio a la nueva Liga F, la Real Sociedad prepara sin la incertidumbre de los últimos días el estreno liguero del sábado (16.00) ante el Villarreal en Zubieta, pero no solo está centrada en este encuentro. «Estas semanas van a ser las más importantes de la sección femenina del club», ha reconocido este jueves Maddi Torre. La defensora y una de las capitanas del equipo hacía mención, como no podía ser de otra manera, a la eliminatoria previa de la Champions League que enfrentará al cuadro realista con el Bayern de Múnich en las próximas fechas.

«Vamos a vivir algo histórico y espero que tengamos la serenidad suficiente como para vivir con poso estas primeras jornadas de Liga y lo que viene de Champions. Nos ilusiona muchísimo jugar en Anoeta ante miles de personas y viajar a Múnich», ha asegurado Torre, que ha prometido que «intentaremos dar la talla «.

El partido de ida del choque europeo tendrá lugar el martes que viene a las 19.00 en el Reale Arena. La Real encara la eliminatoria sin miedo en palabras de la donostiarra. «El Bayern ilusiona, no asusta en absoluto, incluso creemos de verdad que podemos pasar la eliminatoria. Nos haría mucha ilusión vernos en esa fase de grupos». Además, considera que «en Champions queremos que nos toquen las buenas, para eso jugamos esta competición y estamos contentas».

«El partido de Champions supone lo máximo que puedes aspirar con tu club. Poder vivir esto siendo donostiarra y jugar en tu estadio con un montón de gente es un sueño que se va a hacer realidad», ha confesado también la jugadora.

Las históricas semanas que se avecinan vienen precedidas por días de confusión debido al parón protagonizado por las árbitras. «Nos ha apagado no saber si se iba a jugar o no. Nosotras lo que queremos es jugar. Ir a Madrid y no jugar no es plato de buen gusto. Estamos muy contentas de que por fin vayamos a debutar pasado mañana y que se haya llegado a una solución», ha destacado Torre.

El fútbol tiene la memoria corta

Amaiur Sarriegi también se ha pronunciado esta mañana en Zubieta sobre el inminente inicio de la competición y se ha mostrado «con muchas ganas e ilusión». Sobre el duelo europeo ha indicado que «por supuesto que tenemos posibilidades. El equipo está con confianza y con muchas ganas de hacer un buen partido».

«Es algo histórico. Nunca se había escuchado el himno de la Champions en la sección femenina. Hay razones de peso para que la gente se anime y estoy convencida de que viviremos una noche mágica», ha deseado la delantera.

Amaiur afronta la nueva temporada «con mucha ilusión» después de ser una de las máximas anotadoras el pasado curso y disputar la Eurocopa en verano. «El fútbol tiene la memoria corta. Ya es otra campaña y todo lo que has hecho sirve para ti, pero no para el resto», ha concluido la atacante.