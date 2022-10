Retoma este sábado la competición la Real Sociedad tras dos semanas para tomar impulso físico, psicológico y táctico. El parón por compromisos internacionales ha servido al conjunto txuri-urdin para superar la resaca de la eliminación de la Champions y dar continuidad al trabajo de Zubieta con la totalidad de las jugadoras disponibles, algo que no fue posible en pretemporada. Tras una victoria y dos empates, el equipo afronta este sábado la cuarta jornada liguera con el objetivo de volver a la senda de la victoria para no alejarse de los puestos europeos.

No obstante, la entrenadora Natalia Arroyo no quiere hablar de presión por los puntos en pleno mes de octubre. Considera que «esto va a ser largo y en estas tres jornadas disputadas son pocos los equipos que no se han dejado nada. Hay una parte buena y es no haber perdido en liga ante un mes de septiembre tan duro y haber salvado ese ciclo. Nos gustaría tener 9 puntos y no 5, pero es bueno no haber perdido. No va a ser nada definitivo lo que ocurra contra el Granadilla pero queremos sumar tres puntos y no pinchar en casa».

Según Arroyo, no es el resultado lo único que busca este sábado la Real, con ganas de reivindicar esa maquinaria de juego que le ha llevado a ser equipo europeo. «Es importante fluir y volver a llevar las riendas del partido en una liga muy competitiva en la que todos los rivales nos conocen y nos obligan a hacer cosas nuevas. Tenemos que entender con naturalidad que haya momentos en los que no podamos imponernos. Estamos construyendo y todo está por hacer. Lo fundamental en este partido es rendir bien contra un equipo bueno, no perder la compostura, entender que es la cuarta jornada y buscar sensaciones de fluir un poco más y de estar mucho más consistentes durante 90 minutos».

El conjunto blanquiazul llegará oxigenado a la cita de este mediodía. «Estas dos semanas libres han sido muy buenas para poder trabajar. Nos ha permitido ajustar y trabajar cosas que siempre podemos hacer porque solíamos perder a muchas jugadoras, ordenar semanas de trabajo porque veníamos de un mes de mucha carga de partidos que te obliga a bajar volumen de entrenamiento. Y para terminar de recuperar a todo el mundo. Tomar distancia, revisar cosas y reforzar mensajes nos ha ayudado».

La Real llega tras empatar 2-2 contra el Sevilla en la última jornada liguera después de haber tenido el partido prácticamente perdido con un adverso 2-0. Arroyo ha señalado al respecto que «el partido no fue bueno entendiendo que no fuimos capaces de dominar y fuimos a remolque más de lo que nos gusta. Pero no perder la cara al partido fue bueno. Se nos puso complicado y el equipo sacó el orgullo y el coraje. Pusimos en aprietos al Sevilla cuando lo tenía hecho. El equipo tiene alma competitiva».

En cuanto a las claves del partido de este sábado, la entrenadora subraya que «con balón nos vamos a tener que volver a encontrar ante un rival que aprieta. Tenemos que estar finas y entender hacia dónde queremos llevar las ventajas. Y luego, tener capacidad de transformar los buenos momentos en mucho más impacto a nivel de centro o tiro, finalizar mucho más. En el plano defensivo, tenemos que estar en un nivel de intensidad alto sin balón. Son muchas cosas, pero principalmente tener paciencia con balón y no dejarles ni un segundo para estar cómodas cuando lo tengan ellas».

Arroyo cuenta con todas sus jugadoras y volverá a tener que hacer apuestas. Vanegas o Tejada junto a Specht atrás; Iris Arnaiz o Andreia Jacinto en el pivote; Amaiur o la conexión escandinava (Franssi-Jensen) arriba, entre otras elecciones complicadas en una amplia plantilla.