La Real Sociedad femenina se mide el sábado al Atlético de Madrid, uno de esos huesos de la competición que, de momento, está por detrás en la clasificación. La entrenadora txuri-urdin, Natalia Arroyo, ha analizado la actualidad y las posibilidades de las suyas ante las rojiblancas: «Las veo cada día con profesionalidad, el grupo está con confianza pero luego hay que refrendarlo todos los fines de semana. Les ganamos con cierta contundencia (al Betis), pero estamos creyendo en lo que hacemos». Preguntada por si le sorprende el nivel del equipo, Arroyo declara que «no estoy sorprendida por lo que estamos haciendo; el equipo está en modo esponja».

Este grupo no para de trabajar. «De Barcelona nos volvimos dolidas, del partido del Levante también, pero eso es lo que nos hace crecer. No nos paramos en pensar en que podíamos hacer otra cosa en Barcelona, no quisimos, quisimos ser nosotras mismas. Eso sí, me alejo del sorprende, es admirable lo que están haciendo y no estoy sorprendida», repite.

Para el encuentro del sábado ante el Atlético de Madrid, Arroyo no va a poder contar con «Maddi ni Allegra, que la recuperaremos poco a poco, pero sí con Claudia, que empujará desde abajo. Lo bueno es que todas trabajan en la misma dirección, todas aprietan para entrar en el once y se demuestra que entrenando bien las elegidas salen mejor al campo. Me quedo con que la gente cantase el otro día en Zubieta, que participaran otras jugadoras con el partido encarrilado y siguieran compitiendo».

En ese sentido, quien tiene la presión «quizá sean ellas porque van por detrás y si quieren pasarnos tendrán que ganarnos», ha avisado al Atlético. «Será un partido bonito que nos apetece y nos encanta, tenemos que seguir haciendo nuestro camino porque luego hay tres piedras difíciles, pero también chulas. Vamos a ir a por ello», ha añadido la entrenadora. Entiende que ser regular en la Primera Iberdrola es «muy difícil» y «nosotras hemos disfrutado de un periodo de ese tipo, pero hay que darle valor al rival que tienes enfrente. Ves en Zubieta a un equipo y quizá la gente piensa qué poquito ha hecho, pero igual nosotras hemos hecho muchas cosas bien», ha querido matizar. Sobre las colchoneras destaca que «tienen velocidad y talento individual, potencia con Ludmila, y luego ha añadido pólvora, piernas, consistencia con Maitane que se añade a Meseguer... y luego un entrenador al que le gustan los tambores para correr».

Conflicto entre la AFE y el CSD

En uno de los temas extradeportivos de la semana, Arroyo ha querido dar su opinión. Las jugadoras de la liga, mediante la AFE, han acusado al CSD de falta de liderazgo en la nueva liga profesional, un bloqueo que lleva ya más de tres meses. «Es un tema complejo, pero todo el mundo tiene que hacer más esfuerzos para que la competición esté cerca de los estándares profesionales», ha respirado. Ha enumerado que se tiene que mejorar en «instalaciones, repercusión mediática, saber los horarios con antelación...», aunque finalmente «tiene que ver todo con el dinero, con acuerdos y con la capacidad para vender el proyecto».

Eso sí, Arroyo ha puntualizado que «lo que todos queremos es que el fútbol femenino crezca, pero que no suba y luego pegue un petardazo. Hasta donde yo sé y nos dice el club, la Real está al frente en esas reuniones poniendo recursos para tener un mejor campo, las mejores condiciones para unas futbolistas que se dedican a ello. En las reuniones internas la Real quiere encontrar un acuerdo, pero me gustaría que no fuera política ni que se entrara en guerras, me gustaría que se pensara en ellas, pero hay dinero y es difícil», ha concluido.