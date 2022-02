La Real ha encajado su tercera derrota de la temporada esta tarde en Zubieta contra el Real Madrid (1-3) en un partido en el que no ha merecido la derrota pero en el que ha pagado caro sus errores. Dos goles de las merengues aprovechando fallos groseros en la salida de balón han sido una losa demasiado pesada para un equipo, el txuri-urdin, que ha sido fiel a su filosofía de juego pero no ha gozado de la finura de otras ocasiones. La Real no ha perdido su identidad por lo que el borrón del resultado no cambia el curso de su temporada.

La segunda parte ha arrancado como la primera. Para el segundo minuto, un córner botado por Svava desde el flanco derecho del ataque madrileño ha acabado en un remate de cabeza a gol de Esther, ni la más alta ni fuerte dentro del área, pero sí la más lista. El 0-2 ha caído como un jarro de agua fría y a la Real le ha costado enlazar su juego en esos primeros minutos de la reanudación. Varias faltas y córners a favor de las visitantes han ralentizado el ritmo del partido.

Andaba la Real en esas de retomar su iniciativa cuando otro error en la salida de balón supuso otro regalo letal. Elene ha sacado de portería en corto y Vanegas ha errado en su pase en primera línea defensiva para entregar el balón a Asllani, que no ha perdonado.

La Real ha se ha lanzado al ataque, sin nada que perder con un 0-3, y ha logrado disminuir la diferencia en el 65. Franssi ha lanzado a la red el balón recogido dentro del área tras gran jugada personal de Gaby dentro del área. Faltaban 25 minutos.

La afición ha hecho acto de presencia en ese momento en una tarde fría hasta entonces pese a los 800 espectadores pero a las realistas les ha faltado finura en el último pase para meterse en el partido. En una de las pocas veces que han superado la férrea línea defensiva del Real Madrid, Jensen no ha acertado por los pelos ante la guardameta. Era el minuto 77 y el gol podía meter mucha presión a las visitantes. Pero no ha habido gol, ni claras ocasiones, más allá de otro remate de Jensen dentro del área ya en el descuento. De hecho, el Real Madrid ha podido abultar el resultado en en dos contras que no ha resuelto.

Durante la primera parte la Real ha llevado la iniciativa del partido pero sin acertar en el área rival mientras que a las merengues les ha bastado aprovechar un error de las realistas. Natalia Arroyo ha alineado a Elene Lete en la portería, una línea de cuatro atrás con Emma, Etxezarreta, Vanegas y Nuria Rábano, Arnaiz como pivote, Gaby y Gemma Gili por delante suyo y las tres atacantes habituales: Amaiur Sarriegi, Nerea Eizagirre y Franssi.

En el tercer minuto, Vanegas ha retrasado un balón a su guardameta sin percatarse de que ya corría hacia ella Esther. La rápida delantera madridista ha llegado antes que Elene para regatearla y marcar a puerta vacía. Ha sido un jarro de agua fría. Poco después, otro error en la salida de balón de Ane Etxezarreta, bajo la presión de nuevo de Esther, ha estado a punto de costarle la tarjeta roja a la beasaindarra. La central realista ha apurado al máximo aunque sin hacer falta y la acción ha terminado sin consecuencias.

A partir de ahí, la Real se ha adueñado del partido y ha dispuesto de buenos balones para genera peligro. Un lanzamiento de lejos de Arnaiz, un libre directo de Vanegas y un remate a la salida de un córner de Gaby han estado cerca de terminar en gol, si bien el Real Madrid ha tenido la más clara en las piernas de Moller, sola ante la portera tras una buena contra de las visitantes.

La Real ha llegado con peligro por banda derecha poco después y Amaiur se ha quedado a centímetros de llegar a un franco balón de gol servido por Franssi. Gemma Gilli tampoco ha sabido finalizar un buen balón largo metido al área en la siguiente jugada así que las jugadoras se han ido al túnel de vestuarios con el marcador de 0-1.