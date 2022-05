La Real tiene hoy una cita con su historia en Zubieta

La Real Sociedad tiene este domingo (12.00 horas) una cita que puede marcar su historia. Si gana ante el Rayo Vallecano se clasificará por primera vez para la Champions League. Las txuri-urdin juegan en casa, por lo que si se llevan el triunfo, podrán celebrar el pasaporte europeo de la mejor forma: junto a su afición. Las blanquiazules son segundas y tienen seis puntos de ventaja sobre sus tres rivales, el Atlético, el Real Madrid y el Granadilla, que cayó ayer en su visita a Lezama (2-1). El principal objetivo de las realistas es acabar la temporada segundas, posición en la que llevan desde la quinta jornada, porque así jugarían una previa menos en la Champions que el tercero. Para eso les bastan lograr cuatro puntos más. Las blanquiazules están muy cerca de hacer realidad el sueño europeo.

Trabajo de la temporada

El trabajo que llevan haciendo durante toda la temporada puede dar hoy sus frutos. Las realistas comenzaron embaladas la temporada con seis victorias consecutivas y enseguida se adueñaron de la segunda plaza. Su buen juego, sus goles y sus victorias, algunas en campos complicados como el del Rea Madrid Atlético o Athletic, le convirtieron a la Real en una clara candidata a la Champions. Lo que en un principio, por prudencia, se decía con la boca pequeña, hoy es más que una realidad ya que las txuri-urdin rozan con sus dedos su clasificación para la Champions. Nadie les ha regalado nada y todo lo que han logrado lo merecen. Hoy pueden meter al escudo realista en el olimpo europeo.

Las de Natalia Arroyo se enfrentan al ya descendido Rayo Vallecano. Un rival que por el hecho de no jugarse ya nada puede parecer sencillo. No obstante, a nadie le gusta perder y seguro que las franjirrojas salen con intención de sumar. Además, no debemos olvidar que en la última jornada se lo pusieron muy difícil al Real Madrid, que logró la victoria con un tanto a un minuto del tiempo reglamentario.

Las realistas llegan a este partido después de haber vencido en la pasada jornada al Sevilla a domicilio (1-2) y con 19 victorias en 27 jornadas. Por contra, el Rayo llega en un momento radicalmente opuesto. Solo han ganado dos partidos en toda la temporada y ya están descendidas. A esto se le suma la grave situación del equipo en lo extradeportivo.

Para este encuentro, Arroyo recupera a Iris Arnaiz y sigue sin poder contar con la guardameta Adriana Nanclares, Iraia Iparaguirre y Cecilia Marcos. Por su parte el Rayo Vallecano cuenta con las bajas de Carla Bautista y Patricia Hidalgo.

Con el de hoy, quedan tres encuentros para despedir la temporada y si ganan solo necesitarán un punto más para asegurarse la segunda plaza. La Champions pasa por Zubieta y está a solo tres puntos. El buen ambiente está garantizado hoy en el campo número 7 de Zubieta.