Nada hay imposible cuando el factor humano entra en juego, y bien que lo sabe este equipo, que arrebató en Granada una Copa al archifavorito Atlético, pero la Real afronta hoy el más inverosímil de los retos que le depara la temporada. Visita Zubieta el rival que mayor diferencia ha marcado nunca en la Primera División femenina. El Barcelona ha dado con las teclas mágicas –portentos de la cantera más fichajes galácticos– para distanciarse de todos sus contrincantes a base de una apabullante superioridad.

La cita es intrascendente desde el punto de vista de la clasificación liguera. El Barça no necesita los puntos en juego para proclamarse campeón y la Real tiene muchas jornadas por delante para refrendar su clasificación europea. Lo que hay en juego es un duelo que tiene que ver más con el honor y la autoestima. El partido en sí se convierte en un termómetro. Va de comparaciones. ¿Cuánto de lejos o cerca se encuentra la Real del techo de nivel europeo que marca ahora mismo el Barcelona? Esa, y no otra, es la cuestión.

En la grada habrá 800 espectadores ansiosos por conocer la respuesta. Los socios realistas habían completado con su inscripción las plazas disponibles ya desde el lunes. La expectación es el otro gran titular en la previa de este partido.

Natalia Arroyo dijo ayer que «siempre planteamos los partidos pensando que tenemos opciones, en este caso menores a otros días. El objetivo será que el Barcelona esté incómodo cuantos más minutos mejor». Pidió a sus jugadoras «afrontar todos los detalles del partido con cierta grandeza y autoestima» y avanzó que se irá satisfecha a casa «si durante muchos momentos nos creyéramos capaces de ganarles».

Lamenta «un parte de guerra que condiciona» por no poder contar con Ane Etxezarreta y Maddi Torre, lesionadas, ni posiblemente con Allegra Poljak, que recibió un golpe el domingo y no se entrenó ayer. «Pero las piernas van refrescándose y no sé si al cien por cien pero vamos a estar suficientemente fuertes como para incomodar al Barcelona». En el equipo culé, la legazpiarra Irene Paredes ha finalizado ya su cuarentena por el coronavirus y estará disponible para jugar hoy contra el equipo de su tierra.

Amaiur y Nerea, a la selección

Amaiur Sarriegi y Nerea Eizagirre han sido convocadas por la selección absoluta para disputar la Arnold Clark Cup y se medirán con España a Alemania (17 de febrero), Inglaterra (20 de febrero) y Canadá (23 de febrero). La convocatoria incluye a diez jugadoras del Barça.