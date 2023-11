La Real Sociedad recupera la senda del triunfo

La Real Sociedad ha logrado una victoria vital frente al Valencia, tres puntos que dan una descarga de energía en lo anímico y en lo clasificatorio tras las últimas dos derrotas. Las de Natalia Arroyo, jugando a un gran nivel, se adelantaron nada más empezar el partido con un gol de Jensen, y fue también la noruega, protagonista indiscutible de la mañana, la que tras el paso por vestuarios marcó el segundo que sentenció el resultado. Jugando con nueve en los últimos minutos, tras la roja a Vanegas y la lesión de Tejada, supieron aguantar bien hasta el final, sosteniendo con una menos y sin sufrir demasiado atrás.

Tras la presentación de ambos conjuntos, con camiseta con mensaje de ánimo para la lesionada Elene Viles, arrancó el encuentro. No se había acabado de colocar el público en Zubieta cuando una acción de mucho peligro del Valencia despertó a la grada. Una doble parada espectacular de Elene Lete a Marina Martí provocó los aplausos y la ovación de la grada. Empezaba el duelo con mucha intensidad.

Lete les dio alas a sus compañeras que empezaron a generar peligro, y tras una gran llegada de Franssi en superioridad, está encontró a Jenssen libre de marca. Se entendieron Franssi y Jensen y después de una falta en el centro del campo, llegó el primer gol. El esférico llegó perfecto para que en el minuto 5 la noruega no perdonara y abrió el marcador para adelantar a la Real desde practicamente el inicio del partido.

Tras los primeros quince minutos, de nuevo la conexión entre la finlandesa y la noruega a punto estuvo de volver a funcionar. Pero el remate y el control de Jensen no tuvieron una muy buena finalización. Franssi vio la amarilla, tras una falta clara con espacio para correr.

Las locales querían más. Andreia con un envío a la espalda de Mirari, se la colocó a la de Azpeitia que marcó en una jugada dudosa al límite del fuera de juego. Seguía intentándolo la Real, y en otra buena llegada, con un pase entre líneas de Franssi, la volvió a tener Mirari. Encontró el espacio para correr pero el balón se fue rozando el palo. Recibe la azpeitiarra en el área, pero el remate se fue desviado. Y aunque, en un momento de indecisión tras el rechace en la defensa de la real, a punto estuvo de llegar el empate con un disparo de Anita Marcos, la Real se fue ganando al descanso.

La segunda parte parecía repetir el esquema de la primera mitad. En la reanudación Jensen adelantó a las suyas de nuevo, 2-0. Esta vez tras un error de las valencianas. Franssi fue a presionar a la portera y provocó el fallo garrafal de la guardameta Enith Salón. Quiso salir jugando el balón, falló y la aprovechó Jensen para el doblete.

El partido se iba enfureciendo, y las visitantes estuvieron a punto de marcar en un momento de desorden en en el área pequeña txuri-urdin, pero apareció muy atenta Apari para evitar el gol. La tuvo también Eizagerre, pero el envío con el interior de la pierna derecha se fue por encima del larguero.

Siguiendo la tónica de la primera mitad, el partido se le puso muy de cara a la Real con el segundo gol, pero seguían atacando las de Arroyo sin confirmarse. A falta de los últimos minutos, cambió Arroyo a Jenssen para cerrar el centro del campo con Lorena. Ayudó también a Elene Lete a sostener el resultado. Con una buena parada, tras un contundente disparo que atrapó sin problema, con una mano previa en la jugada anterior. Estaban jugando muy bien, presionando sin levantar el pie el acelerador.

Cuando parecía que la Real Sociedad tenía el partido controlado, llegó la expulsión de Vanegas en el 80 y esto aportó algo más de emoción. Amonestada con una primera dudosa amarilla diez minutos antes, vio la segunda tarjeta en una falta sobre Fiama. Tras completar un buen partido, se retiró entre aplausos la colombiana. Dos partidos consecutivos en los que la txuri-urdin se quedan con una menos.

Con una jugadora menos, Arroyo movió el banquillo para poner con Tejada más pólvora en la defensa. Se retiró la capitana. Eizagirre lo intentó y lo intentó, pero a pesar de tener más protagonismo ofensivo en la segunda mitad no sentenció. Al poco de salir, Tejada se lesionó, no pudo continuar y la Real terminó defendiendo con nueve jugadoras. Y aunque Fernandez estuvo a punto de marcar el gol de la honra para las visitantes no lo consiguió y la victoria, con la portería a cero se quedó en Zubieta.