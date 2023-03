La Real quiere hacer borrón y cuenta nueva tras el parón

Vuelve la Liga F con el deseo de que también regrese la mejor Real. Tras dos semanas sin competición reservadas para encuentros internacionales, el cuadro txuri-urdin retoma el campeonato liguero con un duelo de altos vuelos, ante el Atlético de Madrid, cuarto clasificado en la tabla, a diez puntos de distancia de las realistas, que han caído hasta la octava posición después del último tropiezo ante el Sevilla de mediados de febrero.

Las guipuzcoanas tratarán de darle la vuelta a una tendencia peligrosa, que en los últimos meses les ha hecho despedirse de los puestos europeos y que amenaza ahora con sumirles en la intrascendencia clasificatoria. Todavía quedan once partidos por jugarse, 33 puntos por disputarse, y la Real no debe dejarse ir. El Atlético es un bonito desafío, porque exigirá la mejor versión de las locales si quieren llevarse algún punto. El conjunto blanquiazul demostró la temporada pasada que su batalla se encontraba contra rivales como las colchoneras.

Natalia Arroyo ha contado con dos semanas de descanso de partidos, no de entrenamientos, para poder recuperar el mejor rendimiento de sus jugadoras. La catalana habrá planteado trabajo físico, pero también mental para convencer a sus pupilas que no se les ha olvidado jugar al fútbol. Que lo del año pasado no fue un espejismo.

Habrá intentado inculcar la mentalidad ganadora al grupo con el objetivo de hacer un borrón y cuenta nueva definitivo y necesario en la presente campaña. Un desafío igual o más grande incluso que el adversario que tendrá enfrente. Precisamente fue el Atlético el verdugo de las blanquiazules en la Copa, mientras que en el encuentro de la primera vuelta de la Liga F jugado en Madrid las realistas se volvieron con un meritorio punto.

Arroyo espera un choque más parecido al de Copa que al de Liga, aunque seguro que preferirá un resultado más parecido al que cosechó en el segundo. No podrá contar hoy con Bernabé, baja muy sensible en el costado izquierdo, debido a una torcedura sufrida en el tobillo durante el entrenamiento del jueves. Finalmente sí que han entrado en la convocatoria Maddi Torre y Adriana Nanclares tras superar ambas un proceso febril los últimos días.

Zubieta concede una nueva oportunidad para lavar la imagen transmitida ante el Sevilla justo antes del parón. La Real tratara de hacer ver que el Atlético es su batalla.