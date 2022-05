La Real se cita con su afición en Anoeta para una gran fiesta

La Real despide la temporada frente al Alavés (12 horas). Lo hace en el mejor lugar posible: el Reale Arena y de la mejor manera, con el subcampeonato asegurado.

«Cuando se planteó la opción de jugar en Anoeta no sabíamos en que contexto íbamos a llegar. Finalmente llegamos con los deberes hechos, habiendo podido saborear y cerrar esa ansiada segunda plaza», confesó ayer Natalia Arroyo. A su juicio, la de hoy «es una oportunidad para terminar la temporada con posibilidad de celebrarlo con nuestra gente en el campo que más capacidad tiene y con un rival vecino, que tiene la oportunidad de cerrar una muy buena temporada».

Arroyo anunció que Cecilia Marcos ha entrado en la convocatoria después de ocho meses lesionada. «El partido le llega muy pronto por lo que no sabemos si jugará unos minutos o no, pero eso no es lo importante ahora», señaló. La jugadora, a la que se le vio muy emocionada en Tenerife tras lograr el segundo puesto, se lesionó en San Mamés y jugar hoy unos minutos sería un premio más que merecido.

La entrenadora no podrá contar con Jensen, con una rotura muscuular, ni con Adriana Nanclares, que se recupera de un fuerte esguince de tobillo.

El Eibar se despide de Primera

El Eibar, por su parte, recibe al Valencia en Unbe a la misma hora. Las armeras, ya descendidas, buscarán una victoria para terminar con buen sabor de boca.