La Real buscará «jugar de tú a tú al Bayern de Múnich»

La Real Sociedad disputará el próximo martes el partido de ida de la previa de la Champions League que le enfrenta al Bayern de Múnich. Ante la proximidad de semejante hito, la directora del fútbol femenino del club, Garbiñe Etxeberria, ha querido poner en valor este logro, no solo para destacar la impresionante evolución del equipo sino para subrayar también su ambición para seguir creciendo. «Estamos viviendo una cosa impresionante y valoro mucho el recorrido que estamos haciendo. tTengo la suerte de vivir todo desde el inicio, desde 2004, y se lo suelo repetir a las jugadoras para que sepan de dónde venimos y cómo hemos sufrido. Estoy encantada de lo conseguido pero queremos más: no parar y seguir mejorando para que todo esto siga creciendo».

Etxeberria ha dejado claro que la Real afrontará sin complejos la eliminatoria contra una gigante europea. «La champions es una cosa preciosa, histórica, como lo es poner el nombre de la Real Sociedad en Europa. Ponerlo en femenino es precioso. Le vamos a dar mucha importancia a la elimintaoria y lo queremos hacer bien. Tenemos un equipo mejor que el del año pasado».

Preguntada por qué sería hacerlo bien, la directora deportiva cita «jugar de tú a tú al Bayern, llevar el partido igualado y poder viajar a Múnich con algo en juego». No descarta pasar la eliminatoria. La Real no se quiere esconder. «Lo más importante es estar convencidas, aunque va a ser complicadísimo. El estilo de juego de ellas nos ayuda porque nos podemos parecer en algo: en querer jugar. Creo que va a ser un partido bonito y como siempre los primeros minutos serán los más complicados, para entrar bieny arrancar bien. Si pasamos será la bomba, pero si no, habrán sido dos partidos que habremos jugado en Europa». Con un punto de humor, Etxeberria ha señalado que «no creo que llore cuando suene el himno de la Champions. Tal vez lo haga cuando pasemos tras el partido de Alemania».

Jugar en el Reale Arena tiene «otro glamour» según la responsable deportiva de la Real. «Aprovecho para llamar al aficonado que se anime, que va a ser diferente y bonito. Ojalá tengamos ese calor del público aunque es complicado por la hora y el perfil de nuestros aficionados. El año pasado mucha gente me dijo que era bonito vernos. Sí he notado un cambio, sí noto que el equipo engancha».

Antes de la cita europea, la Real arrancará la temporada oficial el sábado en liga contra el Villarreal. «Eso nos va a ayudar a ver dónde estamos, porque aunque lo vemos todos los días, no es lo mismo cuando te mides a un rival. Nos va a ayudar para el partido de Champions. La palabra Champions es muy poderosa y sin querer, tenemos la mente puesta en la eliminatoria. Ya lo estamos viviendo. Pero antes está la liga y tenemos que centrarnos ahí».