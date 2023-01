Arroyo: «Preparar lo que viene es jugar bien»

La Real recibe al Alhama este sábado en Zubieta (17.00 horas) en la reanudación de la Liga. El equipo murciano es colista pero la entrenadora blanquiazul, Natalia Arroyo, ha explicado este jueves que espera un «partido peligroso. Ellas terminaron el año con una victoria ante un rival directo como el Alavés y en este periodo han tenido entradas y salidas, es un equipo bastante desconocido y tengo interrogantes de cómo están». Para este partido la Real contará con las bajas de Andreia Jacinto, Allegra, Le Guilly y Olatz Santana.

De lo que no tiene dudas Arroyo es de cómo debe competir la Real. «No podemos pensar en lo que viene (habrá Copa y Supercopa este mes). Preparar lo que viene es jugar bien, no sabemos hacerlo reservando. Si tenemos la tentación de pensar antes en el partido siguiente, sale mal. Hasta que no acabo una cosa no pienso en la siguiente». Puso como ejemplo el partido de Liga ante el Atlético, cuando en la jornada anterior ahorró minutos a varias jugadoras «y eso no nos dio nada, no estuvimos ni más ni menos frescas».

Ve a sus jugadoras «con ganas de competir. Ante el Alhama, tenemos que jugar el partido más nuestro posible y que no nos pillen con su verticalidad. No creo que el equpo esté relajado. Ellas son un equipo que ha competido mejor de lo que dicen los marcadores, tienen dos jugadoras rápidas por fuera, lo hacen bien en la transición y nos buscarán ahí por nuestra forma de jugar».

Arroyo cree que la concentración de cuatro días que la Real acaba de completar en Asturias ha venido bien al equipo. «Hemos podido convivir, entrenar y estar juntas sin la tensión de la competición inmediata. Esos cuatro días se trabajó muy bien. Hemos vuelto con buenas vibraciones y con energía. He visto al equipo fino, con hambre y con ganas, positivo pensando en todo el terremoto que nos viene».

Explicó que el calendario inmediato, con los octavos de Copa ante el Atlético de Madrid (miércoles, 18.30 horas en Anoeta) y la semifinal de la Supercopa contra el Sporting de Huelva (día 18 a las 19.00 horas, en Mérida) como citas destacadas, «es un reto. Encaramos una fase en la que el tiempo máximo que tendremos entre partido y partido serán cuatro días, lo que nos impone el desafío de ser más físicas y gestionar la acumulación de esfuerzos. Somos un equipo que rinde muy bien en las semanas limpias, pero nos cuesta más cuando no tenemos tiempo para limpiar el cansancio».

Aunque prioriza el próximo partido, Arroyo no obvia el ilusionante calendario que se le avecina a la Real. «El objetivo es seguir sumando de tres en tres, pero afrontamos otras competiciones, como la Copa, donde no puedo decir hasta ahora que haya tenido dos partidos seguidos y donde el club tiene el recuerdo de una cosa muy bonita. En 15 días tenemos la oportunidad de las semifinales de Supercopa ante el Huelva, de pelear por otro título. A ver si podemos pasar a la final. Son muchos partidos y diferentes formas de jugar. Me parece interesante ese aprendizaje».

Celebró la renovación de Elene Lete. «Es un muy buena noticia. La ilusión que ella nos transmitió al grupo es con lo que me quedo, al decirnos que aquí es donde mejor va a estar. Es una portera con mucho futuro y sentimiento con la Real. Ojalá sea la primera de otraa muchas renovaciones».