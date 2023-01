Supercopa femenina Polémica tras el gol del Barcelona en fuera de juego: «¿Dónde está el VAR?» El Barcelona se ha adelantado con un gol de Aitana Bonmatí que ha arrancado con una posición irregular de Geyse. El error arbitral no ha podido subsanarse al no haber videoarbitraje

No hay final sin polémica y menos si no hay VAR. La final de la Supercopa de España entre la Real Sociedad y el Barcelona ha tenido como protagonista también al videoarbitraje... por su ausencia. Y es que el primer gol de las azulgrana ha llegado precedido de una posición irregular de la delantera Geyse. Una situación que, al no haber VAR no ha podido ser revisada y el gol que desequilibraba la igualdad en el marcador ha subido por tanto al electrónico.

En el minuto 13, Geyse arrancaba de forma clara detrás de la defensa realista a por el pase en profundidad de Walsh. Después ha seguido la jugada y tras un pase a Aitana Bonmatí, esta ha puesto en ventaja a las blaugranas. No ha habido protestas sobre el verde, aunque al minuto las redes ardían ante la decisión que ha condicionado el devenir del encuentro.

«Un fuera de juego como un campano», «atraco» o «qué vergüenza» han sido algunas de las expresiones más repetidas en Twitter después de ver las imágenes repetidas en televisión.

Incluso algunos entrenadores y exjugadores como Jordi Ferrón, exentrenador del Eibar femenino, también han reclamado que si se apuesta por el fútbol femenino, se implementen mejoras como el VAR para resolver estas jugadas.

El gol del Barça parece que, por poco, es fuera de juego.

Para cuando el VAR en el #Futfem?

Eso sí es apostar por el fútbol femenino con hechos y no con palabrería... Jordi Ferrón Forné (@Jordi_Ferron) January 22, 2023

El primer gol de Aitana Bonmatí ha desequilibrado en el encuentro en la disputa del primer título de la temporada. Después han llegado dos tantos más, otro de la propia Aitana y el tercero de Oshoala. Así, el Barcelona se ha hecho con la Supercopa 2022/2023.

«El arbitraje ha sido bueno»

Pese a esa jugada polémica, tanto la entrenadora realista, Natalia Arroyo, como la capitana, Nerea Eizagirre, han señalado que el resultado del encuentro se haya decidido por esa circunstancia. «No he visto las imágenes pero creo que el arbitraje ha sido bueno y que el partido no se ha decidido por eso», explicaba tras el encuentro Arroyo.

La entrenadora añadía que siempre será «bienvenido» que se puedan introducir mejoras como el VAR en el fútbol femenino, pero hay otras «prioridades», ha añadido. Entre ellas la de «jugar en campos como el de hoy, que no es habitual, aunque nuestro Z7 de Zubieta y el Johan Cruyff del Barcelona, no están mal».