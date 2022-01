Real femenina No hay que parar de aplaudirlas DE 10 La Real femenina supera al Athletic en Anoeta y suma 13 victorias en 16 partidos para catapultarse en liga

No hay que parar de aplaudirlas. La Real Sociedad femenina está cuajando la mejor temporada de su historia y cualquier adjetivo calificativo que se aplique para valorar su curso empieza a quedarse corto. Las chicas disputaron este domingo el quinto partido de la historia en el Reale Arena y por fin se rompió la dinámica en los derbis tras un empate y dos victorias rojiblancas.

Se terminó de cerrar un círculo: a día de hoy la Real es mejor equipo que el Athletic. Ahí están los números. Las de Natalia Arroyo suman 13 victorias en 16 partidos, tienen 37 puntos -40 sin el atropello de la Federación- y están segundas a nueve puntos del Atlético de Madrid, tercero con dos partidos menos. Una auténtica barbaridad a la que hay que darle un valor tremendo, más si cabe cuando en verano se marcharon diez jugadoras, no llegaron tantas y Arroyo tiene una plantilla un tanto corta. Sin embargo, están brillando con luz propia. Todas suman. Todas aportan. Todas forman un equipazo.

Quiñones y el fuera de juego. Los primeros compases del partido resultaron importantísimos. La Real pudo hacer varios goles, mientras que al Athletic le anularon uno. Mariasun Quiñones empezó a sudar bien pronto. Un buen control y mejor disparo de Amaiur obligó a la hondarribiarra a ir abajo para negarle el primero a la donostiarra. Acto seguido llegó la jugada que pudo cambiar el guion del encuentro. Una pérdida en medio campo propició un buen contragolpe de Peke por la izquierda, que asistió a Lucía para superar a Lete, totalmente vendida por el mano a mano. La jueza de línea levantó el banderín decretando fuera de juego sin que ninguna imagen deje claro si el gol fue legal o no.

Sea como fuere, el tanto no subió al marcador y la Real tuvo tres ocasiones antes de la obra de arte de Nerea. La Real pidió penalti por mano de Valdezate en un disparo de Gemma que se colaba para dentro. La colegiada señaló córner y no penalti cuando la pena máxima parecía clara. En la jugada posterior volvió a aparecer Mariasun para evitar el tanto, ahora de Franssi. La finesa aprovechó una serie de rechaces para remachar a Mariasun, que con el hombro y casi sin querer por la violencia del disparo, hizo que la Real no se pusiera por delante. La serie de acercamientos terminó con un disparo lejano de Iraia que se marchó desviado.

1 Real Sociedad 0 Athletic Club Cambios: Real Sociedad: Allegra (Eizagirre, m. 63), Jensen (Gemma, m. 79), Izarne (Amaiur, m. 90) y Torre (Arnaiz, m. 90) Athletic Club: Arana (Peke, m. 70), Pinedo (Erika, m. 70), Itxaso (Unzué, m. 81) y Eunate (m. 81).

Gol: 1-0 Nerea Eizagirre (m. 23). Enésimo golazo de Nerea Eizagirre con el mismo modus operandi. Control en la frontal y misil con la derecha para superar a Mariasun con un chut que terminó entrando por la escuadra.

La árbitra: Gil Soriano (comité gallego). Amonestó a Istillart en el Athletic Club.

Incidencias: Quinto partido del equipo femenino en el Reale Arena. Disfrutaron del derbi 5.293 espectadores en el encuentro correspondiente a la jornada 16 de la Liga Iberdrola. El mal tiempo y los contagios por Covid impidieron que hubiese una mejor entrada, aunque las familias ambientaron el encuentro con color y cánticos a favor de la Real.

Enésima obra de arte de Nerea. Nerea Eizagirre solo sabe fabricar golazos. Si ella sonríe, la Real siempre muestra su mejor cara. Gaby, que retrasó algo su posición para jugar junto a Gemma, se movió bien por el frente de ataque. La delantera levantó el periscopio para surtir a Nerea un buen pase que Eizagirre lo convirtió en asistencia. Hasta la propia tolosarra ha perdido la cuenta de goles conseguidos de la misma manera. Controló con la izquierda dejando el cuero un metro más adelante y fusiló con la derecha para superar a Mariasun con una parábola preciosa que se coló por la escuadra. Dos toques. Como manda la teoría. Control y disparo. Golazo y la Real ya había trasladado su superioridad sobre el campo al marcador. Entró el partido en un tramo de descanso tras un primer esfuerzo importante. Gemma y Gaby se hicieron con el balón mientras que Arnaiz dinamitó cualquier posibilidad de contragolpe rojiblanco. Había que sufrir.

Arreón del Athletic. Fue entonces cuando mejoró algo el Athletic, que tuvo varias ocasiones antes de llegar a los vestuarios. La encargada de generar peligro fue Unzué, primero con un centro desde la izquierda que Rábano casi se metió el balón en su propia portería mientras que Lete desvió genialmente a córner un disparo lejano de la propia Unzué. En ese mismo saque de esquina Garazi se impuso por alto para rematar con la cabeza, aunque sin precisión. La Real pedía el descanso, más si cabe cuando Etxezarreta tuvo que sacar bajo palos una serie de rechaces después de que Lete no acertara a despejar un centro lateral con los puños. Respiraba la Real, que merecía marcharse al entretiempo con más ventaja.

Vanegas, jefa de la zaga. La Real ganó gracias al tanto de Nerea y el resto del esfuerzo de sus compañeras, pero la mejor del encuentro fue Vanegas. La colombiana cuajó un partido defensivamente perfecto. Cortó contragolpes con suma inteligencia, corrió hacia atrás incluso con las rápidas Azkona y Lucía y despejó cualquier centro lateral que merodease por el área de Lete.

La Real empezó a perder fuerza y las piernas pesaban. Rábano generó un buen contragolpe que dejaba a tres jugadoras realistas ante dos rojiblancas, pero la linier señaló un fuera de juego inexistente. Fue el último acercamiento peligroso realista, en el 52, hasta que Amaiur disparara desde lejos en el 86.

El Athletic se hizo con la posesión, la Real ya no llegaba antes a los duelos y las rojiblancas mejoraron. Pero en eso también han evolucionado con Arroyo. Sus chicas aguantan de pie, son capaces de remangarse y ponerse el mono de trabajo para retener una ventaja corta, como la del domingo.

La mejoría athleticzale llegó gracias a Unzué e Istillart, que movieron con más rapidez el cuero. Lucía hacía daño por la izquierda pese a que Iraia mantuvo a raya a la mejor jugadora del Athletic. Etxezarreta desvió a córner un peligroso centro desde el costado izquierdo mientras que Istillart lo intentó desde lejos, pero Lete cuajó un partido inmaculado. Solo tuvo el lunar del 44. Sin embargo, el Athletic tuvo una clara ocasión para empatar un derbi emocionante.

Las vizcaínas profundizaron por la izquierda, cogieron fuera de sitio a Iraia y Lucía pisó área con ganas de liarla. La de Barakaldo encaró y regateó para quedarse sola ante Lete, que salió a buscarla. Quedó descolocada la de Zumarraga, que vio desde cerca como Lucía envió el balón directamente fuera cuando tenía todo a su favor para empatar.

Restaban veinte minutos y el derbi se fue muriendo poco a poco. La Real jugó con inteligencia, no arriesgó y esperó a un Athletic que no encontró la manera de poner en más apuros a Lete, que tan solo tuvo que detener otro disparo lejano de Arana. Las txuri-urdin ganan los dos partidos al Athletic, 0-1 en San Mamés y 1-0 en Anoeta. Insisto, no hay que parar de aplaudirlas.