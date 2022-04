Nuria Rábano (Santiago de Compostela, 1999) está siendo pieza clave en los buenos resultados de la Real. En su segunda temporada como txuri-urdin, la lateral izquierdo demuestra en cada partido por qué se ha ganado un puesto fijo en el once. A esa pugna por ser titular se suma desde ayer Cecilia Marcos, quien ya tiene el alta médica después de seis meses fuera del grupo por una grave lesión de rodilla. Dos de sus compañeras, Nerea Eizaguirre y Amaiur juegan hoy un amistoso con España ante Brasil (20 horas, Teledeporte).

– Es su segunda temporada en la Real, ¿qué balance hace de estos dos años?

– Desde que llegué me sentí muy bien acogida, están siendo dos años bastante bonitos. Era la primera vez que salía de casa y a pesar de echar de menos a gente, de sentirme sola a veces, con el apoyo del equipo se me ha hecho más llevadero. Puedo hacer un balance positivo del tiempo que llevo aquí.

CHAMPIONS«Nuestro principal objetivo es acabar segundas, queremos demostrar que nos lo hemos ganado»

– En el Deportivo le reconvirtieroron de extremo a lateral, ¿con que posición se queda?

– En el Deportivo Manu Sánchez me reconvirtió y a partir de ahí le he ido cogiendo cariño a la posición. Al final estoy disfrutando atacando y defendiendo y sobre todo, aprendiendo a defender que era lo que antes más me costaba. Creo que he dado un gran paso adelante en ese sentido así que me quedo con la posición de lateral izquierdo

– Termina contrato en junio, ¿quiere seguir en la Real?

– Me encantaría jugar la Champions aquí en la Real, creo que es merecimiento personal y también del club. Las conversaciones entre el club y el representante están ahí. Hay ofertas bastante fuertes y creo que al final tienen que pelear ellos también. Saben que estoy contenta aquí, que mi rendimiento está dando frutos y que me siento muy cómoda, pero también tengo metas y hay equipos que apuestan muy bien y mucho por mí. Al final es poner la balanza. Mi primera opción siempre va a ser la Real y a partir de ahí veremos qué acaba pasando. Entrar en Champions es importante.

– La Champions está muy cerca, ¿qué supondría para el equipo clasificarse? ¿Y para usted?

– Para el equipo meterse en la Champions sería algo muy bonito, de lo que el club se debería sentir súper orgulloso. En verdad nadie confiaba en el equipo por todo lo que ha sucedido. Creo que poco a poco y viendo el nivel que estábamos dando, veíamos que podíamos conseguir algo que no se había logrado antes. Clasificarse sería algo muy positivo para el club y para nosotras también a nivel individual. Para mí personalmente es una competición importante en la que deseo jugar.

– Llevan en el segundo puesto desde la quinta jornada. Teniendo en cuenta que el Barça es campeón, acabar así sería como ganar 'la otra Liga'

– Nuestro principal objetivo es mantener la segunda plaza, más allá de conseguir el billete para la Champions. Nuestra mentalidad pasa por demostrar que la segunda plaza es merecida para nosotras. Es algo que llevamos pensando desde hace varias jornadas y es lo que ahora mismo está en nuestra cabeza. Queremos la segunda plaza que nos da ese premio de jugar una previa menos de la Champions y también el hecho de saber que después del Barça el mejor equipo es la Real.

– ¿Cual es la clave de esta Real?

– La unión que hay entre el equipo y el cuerpo técnico. Eso ha unido mucho al grupo y en muchas ocasiones nos ha dado fuerza para seguir, para pelear y sacar partidos que igual el año pasado por la mínima no se sacaban. Este año, en cambio, por todo, se han acabado sacando.

– Si les llegan a decir a principio de temporada lo que iban a ser capaces de hacer...

– Al principio de la temporada no sabíamos bien qué pensábamos. Algunas veían difícil lograr esta meta y otras la veían como objetivo. Al final nunca sabes cómo se van a dar los partidos. Hasta ahora las lesiones que habíamos tenido no nos habían perjudicado, pero ahora estamos notando en el cansancio y el desgaste. Lo único que consuela es que al resto de equipo también les pasa.

– ¿Ve factible jugar en Anoeta alguno de los partidos que quedan en ese objetivo por ser segundas?

– Conseguirán o conseguiremos que alguno de los partidos que nos quedan en casa se juegue en Anoeta. Por nosotras, porque nos gusta y también por la afición, que se lo merece. Nos quedan cuatro partidos y tenemos que ir a ganar todos si se puede, el primero en Sevilla la semana que viene.