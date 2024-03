«Estamos en una nube, ojalá demos la campanada»

Beñat Barreto San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Miércoles, 13 de marzo 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Natalia Arroyo hizo una mueca cuando escuchó que era la cuarta final en cinco años. «Guau, lo miras con perspectiva y sorprende. No he vivido una final de Copa y la verdad es que me apetece. No habíamos podido ser competitivas en esta competición otros ...

Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión