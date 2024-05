Nerea Eizagirre: «Cuanto más miremos al rival, más pequeñas nos haremos»

Nerea Eizagirre prefiere no estar continuamente hablando de lo bueno equipo que es el Barcelona. Seguramente el mejor del mundo. La capitana de la Real Sociedad ha opinado este viernes en la sala de prensa de La Romareda que «cuanto más miremos al rival, más pequeñas nos haremos» y ha abogado por «centrarnos en nuestros planes, en lo que hacemos bien. De esta forma tendremos más opciones y seremos más positivas».

La tolosarra confía en que «a un partido jugamos bien y esta competición se nos da bien». «Sabemos competir bien, contra el Atlético de Madrid y el Levante no éramos favoritas y pasamos de ronda», ha recordado. «Ellas también pueden sufrir y tener un día malo. Tenemos que aprovechar nuestras ocasiones. Tenemos ilusión, si no, no hubiéramos venido a Zaragoza», ha subrayado.

Eizagirre ha sostenido que «siempre crees que puedes ganar» y ha reconocido que le han venido muchos recuerdos de la final de Granada ganada en 2019. «El equipo tiene la ilusión, sueña y cree en la victoria. Ellas están acostumbradas a las finales, pero nosotras vamos a sacar nuestra garra».

En casa de sus padres

La centrocampista blanquiazul cree que «es importante aguantar el primer arreón. Es clave salir bien al partido, intentar aguantar y estar sólidas y fuertes. Los primeros quince minutos son importantes y en una final todavía más». Además, ha confesado que «a toda jugadora le gusta jugar en campos grandes. Vine mucha afición a animarnos, va a ser algo especial y sabemos que este estadio (La Romareda) es importante en la historia del club. Ojalá podamos hacer historia nosotras también».

Eizagirre ha desvelado por último que «llevo toda la semana en casa de mis padres, a pesar de que viva sola. En días importantes me gusta estar con ellos. Me dan esa tranquilidad y confianza. A estas personas que te acompañan les das el lugar importante que tienen».