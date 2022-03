No se desvía de su cara risueña, por mucho que los carnavales de su pueblo hayan puesto punto y final ni tampoco por la bola del sorteo que les acaba de emparejar en Copa de la Reina con el más fuerte, el Barcelona. No obstante, para Nerea Eizagirre (Tolosa, 2000) no hay otro partido en el horizonte más allá del derbi ante el Eibar.

– Antes de nada, ¿cómo está? Nos dejó preocupados el otro día con su salida del campo...

– Estoy bien, he entrenado y estoy perfecta para el derbi. Fue un golpe duro. Terminé molesta y decidimos dar un poco más de descanso.

– Hasta ese momento era la mejor, de lejos, con sus dos tantos. No le tiembla el pulso desde los once metros.

– Todo lo que pueda ayudar, sea con goles o asistencias, siempre suma. No me suelo poner nerviosa, confío en mí y gestiono los nervios. Lo entreno también aquí con las tres porteras.

– ¿Ha reforzado la victoria copera para encarar el derbi de la mejor manera?

– Sí. Veníamos con un sabor de boca agridulce después de los últimos resultados ante los de arriba. Tenemos que seguir recuperando esas victorias. La última nos dejó la sensación de haber regalado más de lo que nos generaron.

– ¿Pudo pesar la apretura de fechas y jugar tantos partidos en pocos días?

– Sí, al final es difícil jugar en dos semanas cuatro partidos y más ante equipos físicos y de semejante intensidad. Pero el equipo ha aprendido en eso, en mejorar en lo condicional. Si queremos ser un equipo de Champions, tenemos que acostumbrarnos a eso.

– ¿Están avisadas de que llega el Eibar?

– Sí, además el año pasado nos ganaron aquí y tenemos esa espinita. La clasificación engaña, saben a lo que juegan.

– ¿Qué les preocupa de las armeras?

– Siempre tienen en mente robar y salir a la contra. A la espalda te pueden hacer daño y tienen jugadoras rápidas que son verticales.

– ¿Y qué choque espera?

– Un partido difícil, siempre lo ponen. Va a ser intenso porque ellas disputan cada balón y a nosotras nos gusta ser dueñas del partido. Si lo controlamos, tendremos más facilidades de ganar. Si jugamos a lo que ellas quieren, nos va a costar más.

– ¿El objetivo sigue intacto?

– Sí, sabemos que en este momento las cosas dependen de nosotras y si seguimos sumando, no hay rival que nos pueda cazar. Aun así, quedan partidos difíciles, nadie regala puntos, cualquiera te pueda ganar.

– ¿Qué tal esa experiencia que va siendo habitual con la selección?

– Bien, esta vez no gocé de tantos minutos pero soy consciente de dónde estoy. Me considero una privilegiada, estando entre las mejores de la Liga y del mundo. Bonmatí y Putellas son un espejo.

– Sin desviarle del foco actual, una breve valoración del rival de Copa.

– Es el mejor que podía haber, el más duro. Jugamos en casa y con nuestra afición, nos ayudarán y estarán cerca.