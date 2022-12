Nerea Eizagirre (Tolosa, 2000) tiene 22 años, pero habla como si llevase más de una década en el primer equipo de la Real. Pese a su juventud ejerce de líder porque sus compañeras le siguen. Termina contrato y no puede haber mejor noticia para el club que ambas partes ya estén en negociaciones para prolongar el vínculo que les une.

– ¿Cómo ha ido la semana después de estar cerca de ganar al mejor equipo del mundo?

– Bueno... Lo miramos con tranquilidad y yo me quedo con las cosas positivas. Es un partido que jugamos de tú a tú, sin miedo a que nos metieran seis, siete o ocho que es su media. Son las mejores, pero confiamos en nosotras y fuimos a por ellas, les robamos el balón y presionamos alto. Pero esto se resuelve en las áreas. Si no te marcan de jugada, te lo hacen a la contra o en dos córners, como fue el caso.

– ¿Venir a entrenar y ver que están a ese nivel es satisfactorio?

– Sin duda. Es lo que transmito. Cada año estamos más cerca de ellas, es lo que les dije; 'vamos a demostrar que podemos'. Tengo buena relación con jugadoras del Barcelona y me dijeron que si siempre jugáramos así les pelearíamos la Champions. Te quedas también con eso, hemos competido más y mejor que cualquier equipo de Champions. Nuestro objetivo es ese, la Champions.

– Pero es imposible jugar siempre a ese nivel...

– (Risas) Claro, claro. Pero cuando juegas contra equipos grandes te creces, lo difícil es dar tu mejor versión contra equipos que te exigen menos. Te relajas y bajas el pistón y muchas veces tenemos que mantener el ritmo todos los partidos.

– Sus compañeras sienten que tienen en usted una líder natural. ¿Lo ve así?

– Hace años quizá no me hubiese imaginado en este papel. Tengo 22 años y parece que cargo con todo el peso del equipo. Lo llevo con normalidad, soy transparente, sincera y clara. Se me nota cuando estoy bien, mal, triste, feliz o cuando no me gustan las cosas. Mis compañeras sienten que voy a dar lo mejor de mí y fuera del campo soy siempre un apoyo para todas.

– Termina contrato en junio...

– Sí, y no sé dónde estaré el año que viene. Mi primera opción es seguir aquí. Estoy contenta, puedo seguir creciendo, pero es verdad que en el mercado siempre intereso y hay equipos potentes que vienen detrás. Pero lo miro con calma, pienso dónde puedo dar mi mejor nivel, dónde te sientes mejor y ahora mismo eso lo siento en la Real. Estoy feliz y contenta y mi nivel creo que sigue subiendo.

– El proyecto de la Real no se entiende sin Nerea.

– Ya están las negociaciones y ya estamos hablando, aunque sea por encima. Hay muchas jugadoras que terminamos contrato y muchas me dicen 'si tú te quedas es mucho más fácil'. Es lógico. Cuando tú vas a un equipo, el bloque tiene que seguir. Espero que se mantenga, que el año vaya bien y que podamos seguir disfrutando de grandes cosas; Supercopa, Copa, Champions, Liga... Queremos seguir disfrutando.

– Levante en el Reale Arena. Qué importante que se normalice.

– Se están abriendo muchos campos. Hace dos semanas en San Mamés, el Metropolitano, el Camp Nou, Allianz Arena... Para nosotras es una motivación extra y es fundamental para enganchar a la gente, que les guste cómo jugamos. Que cuando vayan a animar no vayan a hacerlo a hombres o mujeres, sino a la Real. También depende de nosotras, cuanto más espectáculo demos más gente vendrá.

– ¿Qué me dice del Levante?

– Han dado dos pasos adelante respecto al año pasado, me han sorprendido. Les entrena uno de los mejores técnicos de la liga y practican un juego similar al nuestro. Tienen el balón, pero a la vez defienden fuerte. Tienen mucho gol y van a ser un rival directo por la Champions.

– Se parece más al Levante de otros años, ¿no?

– El Barcelona ganará la Liga, pero este año metería cuatro equipos en vez de tres. El Real Madrid, el Atlético, la Real y el Levante. Estaremos peleando al final de la liga los cuatro y los duelos directos como éste pueden resultar clave. El empate contra el Atlético allí supo muy bien, pero hay que ir ganando esos partidos.

– Parece que no pesan los grandes escenarios para ustedes.

– Sin duda, damos nuestra mejor versión contra esos equipos. Me dan más miedo otros partidos. Hemos perdido puntos contra rivales como Granadilla, Betis y Madrid CFF en los que tienes muchas ocasiones y quizá ahora estamos recuperando una regularidad que al principio de año no hemos tenido.

– Compiten con gente de Donostia, Tolosa, Lasarte, Azpeitia, Zumarraga... ¿Qué le dice?

– Hay mucho nivel en casa, pero queremos más. Tenemos un filial que está muy lejos y notan el cambio cuando vienen a entrenar. Hay jugadoras buenas y de mucho potencial, pero hay que seguir trabajando para que el B crezca. Una guipuzcoana no siente los colores de la misma manera que alguien de fuera, pero también sin esa calidad que nos dan las jugadoras extranjeras tampoco seríamos la actual Real.