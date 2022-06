Nerea y Amaiur afrontan este sábado su último test para convencer a Vilda

La selección española disputa este sábado su primer amistoso de preparación para la Eurocopa que arranca el 6 de julio en Inglaterra. Es el primero de los dos que jugará antes de debutar en el torneo y a su vez es el último antes de que el seleccionador Jorge Vilda ofrezca la lista de 23 jugadoras convocadas. Será el lunes cuando se conozca la lista del Europeo en la que puede haber hasta tres guipuzcoanas. La legazpiarra del Barcelona Irene Paredes es fija. Es una de las capitanas y referentes.

La duda es si Vilda cuenta con las realistas Amaiur y Nerea. La primera tiene todos los boletos para ser convocada porque en poco tiempo se ha ganado un hueco en la selección, mientras que Nerea no jugó ni un minuto en el último parón de selecciones y tiene mucha competencia en su puesto.

El partido de esta noche puede aclarar alguna de las incógnitas. España juega ante Australia en Huelva, en el estadio Nuevo Colombino, a las 21.30 horas. Tras este encuentro, la Roja, ya con las 23 elegidas, pondrá rumbo a Italia para iniciar la última fase de preparación. El partido ante la Azzurra se jugará el viernes en el estadio Teofilo Patini, situado en Castel di Sangro. El choque se disputará una semana antes de comenzar la Euro.

Para el partido de hoy, Vilda no podrá contar con la lesionada Jenni Hermoso ni con las jugadoras que dieron positivo por coronavirus. Mapi León, Sheila García y Marta Cardona desafortunadamente no han podido recuperarse a tiempo y no podrán estar esta noche en Huelva y esperarán a la lista definitiva de técnico español. El rival de las españolas también cuenta con bajas. No jugará una de sus grandes estrellas y máxima goleadora, Sam Kerr.

Una llamada para la afición

Paredes, capitana del combinado español, portará el brazalete arcoíris ya que la RFEF quiere visibilizar el respeto por la diversidad sexual. Jorge Vilda e Irene Paredes comparecieron ayer por la tarde en la rueda de prensa previa al partido de hoy y el seleccionador lanzó una invitación a todos los aficionados para acudir al partido: «Nos encantaría que mañana –por hoy– hubiera mucha gente. Las jugadoras no van a defraudar». La capitana se mostró gratificada con el gesto que ha tenido la Federación y lo calificó como «algo novedoso» y que se debe tratar de «normalizar».