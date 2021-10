Natalia Arroyo: «No vamos de aventura a Barcelona, vamos a intentarlo»

Vuelve la Liga Ellas y la Real visita al vigente campeón, el Barcelona (domingo, 12 horas, ETB1). Natalia Arroyo ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en Zubieta -por primera vez de forma presencial desde que comenzó la pandemia- para analizar el choque «más complicado de la temporada».

Tras el parón por selecciones «el equipo llega bien, nos falta un entrenamiento con todas. Felicito a las que se han quedado y las que han vuelto han venido con buen 'feeling', algunas con goles en la mochila», ha comenzado. Además de Cecilia y Poljak, ambas lesionadas, «no sabemos si llegará Pleuler. El resto está bien», ha explicado.

Afirma que el «pequeño espacio para entrenar ha podido condicionar. Hay escenarios que te motivan o estimulan como el que viene y cuanta más normalidad mejor». El parón ha llegado tras la derrota en casa ante el Levante. «Fue una pena, pero el equipo luchó y resistió hasta el final con una menos. No podemos llegar con mismos puntos y de tú a tú a Barcelona, pero estamos con la misma convicción», ha dicho la catalana.

El Barcelona, campeón del triplete el año pasado, es el rival poderoso a batir. «Sabemos que es el más difícil de la competición pero ninguno ha sido fácil. Vamos con ilusión a Barcelona, lo vamos a intentar», ha apuntado. Si el equipo txuri-urdin llega «reforzado tras el parón», el conjunto culé tiene dos bajas, Caldentey y Vilamala, de las 19 que han ido con sus selecciones. «Siempre es mejor que estén todas. Mariona es un registro difícil de marcar. Se quedan en 'petit comité' en semanas internacionales. Cuanto mas llevan, significa que mejor plantilla tienen. No les va a afectar», ha declarado.

«Hay que manejar los tiempos»

El cambio de entrenador« en el Barcelona cambia poco. »Jonathan estaba en ese proceso y misma manera de jugar que la de Lluís. Sigue siendo un Barca dominador y queriendo ser portagonista. Defiende su idea con dominio e igual de contundente. Está dandole más oportunidades a las diferentes jugadoras, ha ganado velocidad y agresividad«, ha destacado.

Para sacar algo positivo hay que ser «creer que se puede y ser contundentes, no sólo a nivel físico también táctico. No no puede intimidar el escenario. Hay que identificar cada momento del partido y manejar los tiempos, aprovecharlos, estar finas en lo que tengamos y no estar incómodas. Por supuesto, que las protagonistas estén de diez». Los últimos encuentros ante ellas «tuvimos nuestro momento de hacerles sufrir. Para llegar a ese punto y al mínimo error hay que trabajar mucho y estar al cien por cien. Vamos a ver si en ese ir al límite para igualarles no nos deja tan agotadas», ha finalizado.