Natalia Arroyo: «Tenemos que seguir mejorando para que la eficacia sea mayor»

Natalia Arroyo ha señalado esta mañana que tras la victoria en la última jornada contra el Sporting de Huelva, el equipo afronta el partido de mañana ante el Alavés con buenas sensaciones. «Ganar siempre ayuda porque suma cosas que en lo verbal no puedes dar, pero veníamos haciendo buenas semanas y por fin conseguimos traducirlo a nivel de resultado. Tenemos que seguir mejorando pero desde el refuerzo que dan los tres puntos se hace mejor. Necesitábamos que la pelota entrara, aunque pudimos hacer más goles, pero estuvimos fiables en un campo difícil y eso da confianza».

La entrenadora de la Real ha mostrado su respeto absoluto por el Alavés. «Le costó terminar la temporada pasada, le costó sacar puntos cuando ya tenía suficientes para mantener la categoría. Pero sigo viendo un equipo que lleva las riendas en momentos clave y quizás no está consiguiendo finalizar. Las veces que nos hemos enfrentado a ellas, ha habido momentos difíciles y eso nos mantiene en alerta. Han tenido un punto de mala suerte. Casi sacan un empate ante el Atlético de Madrid y contra el Real Madrid se fueron 0-1 al descanso en su campo. Es uno de los equipos que en ataque posicional más genera».

Respecto al buen momento de jugadoras como Amaiur o Jensen, ha señalado que «es importante que marquen las delanteras, que son las que cargan la responsabilidad del gol, pero estamos consiguiendo que sientan la satisfacción de ver que generan ocasiones. Estamos teniendo variedad y tienen la convicción de que les puede llegar de muchas maneras. Es importante que seamos un equipo que genera mucho. Tenemos que seguir trabajando para que la eficacia sea mayor».

La míster da importancia a mandar en el marcador. «Ponernos por delante nos da no tener que tomar riesgos. Cuando hemos ido más a remolque, estamos obligadas a estar más finas. Entrar bien al partido va a ser importante. Si somos capaces de marcar primero, también. Y si no, seguir el ejemplo de otros días en los que el equipo no se cae. Es un campo complicado, con hierba artificial y dimensiones no excesivamente grandes».

La Real juega mañana y después el martes, recuperando el partido contra el Atlético de Madrid que se retrasó en la primera jornada. Al respecto, Arroyo ha afirmado que «es importante que cuando metas piezas nuevas estén preparadas. Mirari entra porque lo está mereciendo. Es una satisfacción sentir que aciertas cuando la pones y que ella acierte. No es ninguna sorpresa. Es la plantilla que tenemos. Sí es un problema para mí, pero también una tranquilidad. No tuvimos una pretemporada juntas. ahora sí siento que todo lo vamos pudiendo medir con más realidad, ajustando mejor los entrenamientos. Estamos creciendo en una buena dirección. Tengo claro que la mejor manera de competir contra el Atlético es salir de Vitoria con buenas sensaciones. Eso solo va a salir si volvemos a acertar con el plan. El atlético no lo voy a tener en mente hasta el domingo».