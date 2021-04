Femenino La Real Sociedad, a levantarse en Liga Iberdrola tras el revés copero Natalia Arroyo espera «hacer un buen partido» y quitarse el «regusto amargo» de la eliminación del miércoles ante el Atlético de Madrid IKER CASTAÑO Viernes, 23 abril 2021, 13:15

Había muchas esperanzas puestas en hacer algo bonito en esta Copa de la Reina y emular el trofeo conseguido en Los Cármenes en 2019. No obstante, las colchoneras le arrebataron el sueño a las realistas en el último suspiro y quedaron eliminadas de la competición. La entrenadora realista, Natalia Arroyo, ha asegurado este viernes que «no han sido los mejores días porque estábamos ilusionadas con la Copa y el momento que atraviesa el equipo te hace sentir este dolor». Sin tiempo para lamentarse, este sábado inaugurarán la vigésimo séptima jornada ante un conjunto que lucha por mantenerse en la categoría como el Real Betis. «Nos va a exigir hacer las cosas muy bien porque tiene calidad individual, está creciendo y está necesitado de puntos», ha señalado Arroyo.

A las txuri-urdin se les presenta una «buena oportunidad» que no deben desaprovechar para ponerse cerca del objetivo Champions, más teniendo en cuenta que hay enfrentamientos directos de los rivales directos. «Nosotras tenemos que ganar y luego lo demás ya ocurrirá si tiene que ocurrir, que algo nos beneficie dependerá de que tengamos los tres puntos en nuestra mano», ha anotado Arroyo.

En el partido de ida, la Real se llevó el partido de forma contundente (5-1) en Zubieta, aunque para la técnica blanquiazul «a pesar de ser el resultado más holgado de la temporada, hubo momentos que no estaba sentenciado». En cuanto a si cree que de aquí al final de temporada son todo finales las que tienen por delante para alcanzar el objetivo europeo, ha explicado que «todos los equipos se van a dejar puntos en los 24 que hay en juego, y si hay alguien que los hace ojalá que seamos nosotras».

Desgaste físico

Ha subrayado el duro desgaste físico del miércoles de cara a este nuevo enfrentamiento liguero: «Se nota en el cansancio de las piernas y hemos preparado entrenamientos con el objetivo de llegar en condiciones». La Real viaja a Sevilla sin Nuria, Tejada, Etxezarreta y Leire Baños, además de las que estaban lesionadas Iraia y Nanclares. Arroyo comentó que «el partido ante el Atlético nos dejó secuelas que fastidian por el castigo final y en eso debemos tener más cuidado», por lo que sentenció que «lo que es seguro es que no va a ser el mismo once que el miércoles, todas quieren estar en el once, sea donde sea».