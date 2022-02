«La rabia, la fuerza y la frustración la tenemos que sacar ante el Levante»

La Real femenina afronta un importante partido ante el Levante el domingo con todavía retumbando en la mente los nueve goles que encajó ante el Barcelona. «Estamos fastidiadas porque son muchos goles en los dos partidos. Si uno ve solo el 1-9 pues no se queda con los momentos en los que les asustamos, les retamos pero no pudimos». Eso sí, la catalana piensa que «si la compañera se cae, tienes que tener agresividad y echarle una mano, queríamos ofrecer una versión que nos represente, pero no pudimos».

La mente empieza poco a poco a resetear. «Esa rabia, frustración y fuerza la tenemos que sacar ante el Levante. El Barcelona también es nuestra liga, pero están lejos. Tenemos que volver a fluir y no tener esa impotencia. Enfrente habrá un rival muy duro como el Levante, que está descolgado, pero que es super intenso y te obliga a darlo todo. Aquí nos ganó en un contexto distinto porque estuvimos mucho tiempo con una jugadora menos, y tenemos ganas».

Las realistas llegan al encuentro con muchas bajas. Los cuatro partidos en 15 días empiezan a pasar factura. «La enfermería se llena más que se vacía. Adriana se hizo daño en ese pisotón de Oshoala y tiene dañado el tobillo, es una de las bajas. Maddi continúa sin poder estar y estamos cuidando al resto. A Clau la perdimos un par de días por lesión, Ane está entrenando con nosotras, Allegra no estuvo disponible y ha ido mejorando... iremos a Levante apurando al máximo», lamentó. Cecilia Marcos ha hecho parte de los entrenamientos esta semana, aunque todavía le queda. «Me ha dicho que está bien pero no volverá ni incluso después del parón. Le queda el último camino, lo más complicado, aunque es un ejemplo y le ayudará a ser mejor», declaró.

A día de hoy la Real saca 18 puntos al Levante, un equipo que a priori era un rival directo. Ahora mismo son novenas. «Si miras la clasificación igual puedes pensar que lo tienes, pero es un error. Compiten siempre contra los rivales más fuertes y quizá se ha dejado puntos contra rivales que debería haber resuelto el partido. Así son más peligrosas porque tienen un talento individual impresionante», añadió.

«Es una súper eliminatoria»

Tras el Levante y ya en marzo, llegará el Villarreal en la Copa de la Reina tras el sorteo realizado este viernes. «Es una competición que le gusta al club, ese título inició muchas cosas en esta sección y nos apetece mucho, veremos hasta donde llegamos». Sobre el conjunto groguet apostilló que «nos hemos enfrentado hace poquito con ellas y sabemos que es un partido que resolvimos pero que nos costó. Es una súper eliminatoria», sentenció.