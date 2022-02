Natalia Arroyo: «Desde la rabia tenemos esa ilusión de desquitarnos»

Es momento de levantarse. Tras el varapalo sufrido este miércoles ante el Real Madrid (1-3), donde la Real cayó más de tres meses después en Liga, toca centrarse en un nuevo e importante duelo ante otro de los considerados rivales directos de la competición. Llega el Atlético de Madrid (domingo, 11.30 horas, ETB) a Zubieta. Natalia Arroyo ha apuntado ante los medios que «he visto a las jugadoras enfadadas, frustradas, tristes y rabiosas, porque no sé si equivocadamente o no, pero la foto del partido que hacemos tiene que ver con en qué medida les favorecemos al Madrid. No fuimos toda la Real que quisimos ser. Desde esa rabia tenemos esa ilusión de desquitarnos y quitarnos ese mal cuerpo», ha comenzado. La que se perderá seguro el choque del domingo es la central beasaindarra Ane Etxezarreta, operada ayer del metacarpiano de la mano izquierda. «Estaba con rabia porque por de pronto se va a perder el del domingo. La mano y la intervención le va a afectar, ojalá vuelva lo más rápido posible porque nos estaba ayudando muchísimo», ha indicado.

La imagen de este pasado partido ya ocurrió en la Euskal Herriko Kopa ante el Alavés. «Nos había ocurrido algo parecido, ensucias unas buenas intenciones. Hemos cogido ese ejemplo. En los errores marcados, estamos con punch y agresividad y todo se tuerce por un pase atrás, el partido se pone como se pone y el equipo tiene que aprender de lo que experimenta. No nos había pasado prácticamente nunca lo de estar en el descanso por debajo en el marcador y hay que aprender a gestionarlo», ha destacado. A su vez ha explicado que «lo que tenemos claro es que hay un par de errores que tiene ver con esa gestión cercana a la portería y hay que gestionarlo, ver de dónde venimos y quién tenía que estar en otras zonas. A veces hace más difícil y si no castiga, nos cuesta más corregirlo. Nuestra identidad es lo que nos tiene que dar, nuestra fortaleza. Cada partido da una cosa diferente. Tenemos que seguir progresando y con calma, sin renunciar a espacios o amplitudes si las hay».

Respecto al conjunto colchonero, ha recordado que «es el primero de los que viene por detrás y queremos aumentar el margen. El Atlético tiene muchos recursos, con capacidad individual, desde el dribbling, balón filtrado y la maniobra, se maneja bien con espacios y puede correr, ya que tiene velocistas arribar. Tendremos que estar en ese nivel defensivo que hemos estado en los mejores días y midiendo en su salida la agresividad. En una pérdida o ataque organizativo te pueden destrozar», ha apuntado. A Zubieta llegan tres figuras importantes. Virginia Torrecilla, tras superar un tumor, una. «Es la imagen que representa al fútbol femenino. Hay momentos en el que priman las personas. Ese gesto es de una humanidad y de una fuerza tremenda y poco a poco normalizamos que esté en los terrenos de juego. Es una fantástica noticia, queremos seguir viendo a esa jugadora que te la pone donde quiere a 40-45 metros». También se ha referido a las ex realistas Maitane y Bárbara. «Tenemos ganas de verles por aquí, están siendo importantes en un club potente como el Atlético. Maitane está más por delante, tiene capacidad para robar y atacar, les está dando un gran rendimiento. Bárbara te genera desequilibrio y no te perdona, si se decide que juegan con ellas tendremos esa ventaja de que les conocemos», ha indicado.

Al ser cuestionada sobre el horario del partido ante el Barcelona, fijado para el próximo miércoles a las 12 horas en Zubieta, ha explicado que «hay alguna ligera posibilidad de que se cambie, me gustaría que las cosas se hicieran con más antelación. Sea como sea, ojalá se encuentre la fórmula para que el Z7 sea el de las grandes mañanas. Nos da rabia no haberles dado a ellos algo más. Levante y Barcelona el año pasado fue increíble. Ojalá se puedan organizar y que nos ayuden», ha finalizado.