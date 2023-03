Natalia Arroyo: «No quiero pensar todavía en la temporada que viene»

La derrota ante el Atlético de Madrid de la pasada jornada en Zubieta no ha hecho mella en Natalia Arroyo. Pese a que el resultado no fue el deseado, la entrenadora de la Real Sociedad ha indicado este jueves que el encuentro contra las colchoneras «nos ha dado confianza» para poder salir de la mala dinámica. «Somos conscientes de que hicimos muchas cosas bien y es cuestión de afinarlo», ha aseverado.

Eso sí, la preparadora txuri-urdin ha valorado que «no me gusta que le pongamos tan fácil al rival conducir, pasar y rematar», en referencia al último choque liguero. «Esa no es la imagen que queremos dar y lo hemos hablado. Ojalá se vea otra cosa distinta, otro paso más», ha deseado de cara al encuentro contra el Betis a domicilio de este sábado (16.00).

Arroyo no cree que sea el momento de incidir en el ánimo de las jugadoras, algo que ya se ha trabajado en las últimas semanas, y ha manifestado que las conversaciones se «han orientado más en lo técnico-táctico que en lo emocional, para encontrar ese 'feeling' de la jugadora». «Llevamos un par de semanas de mucha carga y queremos mantener en esa mejora», ha abogado la catalana.

El rival de las realistas ha cambiado de técnico y está sumergido en la pelea por la salvación, a tan solo un punto de distancia de la zona de descenso. «Gerardo ha demostrado que quiere tener un equipo ordenado y muy sólido defensivamente», ha avisado Arroyo, que también ha alertado del peligro de Babajide y Ode arriba. «Tienen la capacidad para conservar el balón y nos van a exigir algunas cosas parecidas al Atlético, en cuanto a estar bien con balón y organizadas defensivamente», ha puntualizado.

Bernabé sigue de baja en la Real y además existe la duda de Ana Tejada, que terminó el duelo contra las madrileñas con molestias tras sufrir una torcedura en el tobillo. «Se ha entrenado al margen y hoy va a dar un paso más. Queda pendiente, pero con posibilidades de estar», ha desvelado Arroyo.

Rotaciones

El objetivo de permanecer en la zona alta de la tabla se diluye con el paso de las semanas, una circunstancia que puede permitir ahora a Arroyo para probar cosas nuevas pensando ya en la próxima temporada. «Es una posibilidad aprovecharlo ya que a nivel clasificatorio no podemos ir mucho más ariba y aparentemente no estamos en una posición de dificultad. Eso siempre te puede invitar a hacer pruebas, pero no me gustaría estar pensando en la temporada que viene todavía», ha argumentado.

No obstante, sí que ha abogado por dar cada vez más protagonismo a las jugadoras que vienen del filial. «Si jugadoras del B que están más cerca suman mucho entrenamiento y competición les va a ayudar en su proceso. Rotación o no, intentaremos seguir eligiendo a las mejores para ganar el partido», ha asegurado. «Si no lo estamos consiguiendo con las que están saliendo igual tiene que ser con otras. La misma selección natural te ayuda a elegir, pero sí creo que las txikis van a tener más participación que la que han tenido cuando éramos muchas y todas», ha concluido.