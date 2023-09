Natalia Arroyo: «Queremos ganar para no meter nervios al cuerpo»

La Real de Natalia Arroyo estrena esta temporada Zubieta con la visita del Real Betis el domingo (12.00 horas, Z7). Las realistas disputan su primer partido como local después de caer en el estreno ante el Granada. «Los equipos que ascienden lo hacen sólidos, ya no existen partidos de ganar fácil. Cada partido va a ser un mundo por lo que plantean, el partido de Granada no fue una sorpresa y el del Betis tampoco. Va a ser complicadísimo, vienen de sumar y es un equipo propositivo», se ha referido esta mañana la entrenadora en la sala de prensa de Zubieta. Arroyo tiene la baja de Jacqueline mientras que Cecilia Marcos sigue con su proceso de recuperación.

Ha vuelto a ser un inicio de temporada accidentado para las de Arroyo. La resaca del Mundial, la huelga del fútbol femenino, partidos de la Nations League... Aspectos extradeportivos «que no nos dejan trabajar bien o como queremos. Por lo menos las internacionales han vuelto sanas y queremos sumar para no meter nervios en el cuerpo», ha apostillado la catalana. «Ante el Granada no nos dormimos, nos marcaron un gol en el que no estuvimos finas y luego jugamos con una menos sesenta minutos y pese a todo tuvimos nuestras ocasiones. Es importante ganar al Betis», ha avisado.

Natalia ha recalcado que «no han sido semanas sencillas, sobre todo para ellas. Les toca muy cerca a las jugadoras porque quieren ser parte de la reivindicación. Tenemos una plantilla joven y muchas son parte de 'las 15'. Los sentimientos están a flor de piel y a estas edades gestionar todo eso no es tán sencillo».

Hablando puramente de lo deportivo, arranca una semana complicadísima para las de Arroyo, que reciben al Betis el domingo pero luego juegan el miércoles ante el Levante en Zubieta y visitan Can Barça para medirse a un equipo prácticamente invencible. «María Pry siempre consigue proyectos competitivos y este Betis lo es, tiene su seña de identidad. Juegan con tres centrales, mucha piedra en defensa, carriles centrales poblados, muchos centros laterales y jugadoras peligrosas. Está claro que nos vamos a divertir en el Z7. Afortunadamente mucha gente nos viene a ver, la gente reserva hueco en su fin de semana para vernos y queremos responder con el máximo espectáculo posible. La pelota está en su tejado», ha declarado Arroyo.

No le ha llamado la selección

Si las jugadoras de la selección han sido noticia, Natalia Arroyo también ha salido a la palestra en la prensa nacional como una de las posibles sustitutas de Jorge Vilda primero y Montse Tomé después. La catalana está centrada en la Real puesto que tiene contrato hasta 2024. «No he recibido ninguna llamada de la selección. Algunos amigos me mandaron el link con las informaciones que indicas, pero tengo contrato y estoy centrada en el partido del Betis. No me ha llamado nadie», ha sentenciado la realista.