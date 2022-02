Natalia Arroyo se ha referido esta mañana al partido que las jugadoras de la Real Sociedad disputan mañana (17.00) en Zubieta contra el poderoso Barcelona, con veinte victorias en otras tantas jornadas en liga. La entrenadora realista ha afirmado que quedaría satisfecha «si nos creyéramos capaces de ganarles en muchos momentos. Lo que me gustaría es que que ocurra lo que ocurra, sigamos jugando como queremos. Que no haya un momento en el que digamos que no hay nada que hacer. Que dentro del juego, si en una acción lo intentamos y no sale, sigamos insistiendo. Que en todos los momentos estemos con ganas de hacerlo mejor e ir a más. Todo ello sabiendo que enfrente tenemos al mejor equipo de Europa. Pero que estemos centradas en el siguiente pase, la siguiente jugada... en defender bien el área... El objetivo es todos los detalles del partido hacerlos con cierta grandeza y autoestima. Ver que la Real que la gente habrá visto ha ido creyendo que podía estar ahí cerca del Barça».

Pese a asumir que una victoria es casi imposible, la entrenadora catalana ha señalado que «siempre planteamos los partidos pensando que tenemos opciones, en este caso menores a otros días. También es verdad que acumulamos algo más de fatiga para afrontar este partido, pero no tenemos nada que perder. El objetivo será que el Barcelona esté incómodo cuantos más minutos».

Ha lamentado «un parte de guerra que condiciona» por no poder contar con Ane Etxezarreta y Maddi Torre y que tampoco pueda disponer de Allegra, que «recibió un golpe el domingo y no ha podido entrenar hoy. Pero las piernas van refrescándose y mañana por la tarde, no sé si al cien por cien, pero vamos a estar suficientemente fuertes para incomodar al Barcelona».

Arroyo se ha referido al tramo teóricamente más amable que le espera ahora en el calendario tras jugar en siete días contra Real Madrid, Atlético y Barcelona. «Vienen muchos partidos complicados y hay visitas duras. Hay momentos en los que la Copa entrará en la ecuación y también un parón internacional donde pueden pasar cosas. Hay muchos elementos que determinan que un partido sea más complicado, no solo la clasificación. Todos los partidos merecen un respeto. En esa inercia queremos salir con buenas sensaciones mañana. Vamos a ver si sumamos los tres, al menos uno, y si no, pelearlo para que el partido y lo que hagamos en él nos ayude en las próximas jornadas y aprendamos de lo hecho».