Natalia Arroyo: «Pase lo que pase nada va a ser definitivo»

Diecisiete días después, la Real Sociedad vuelve a la competición. Entre parones y positivos en Covid-19, las de Natalia Arroyo han tenido dos semanas sin partidos y este sábado (12.00 h.) vuelven a jugar un encuentro liguero ante el Villarreal a domicilio. Arroyo ha destacado en la previa que «después de unos días de no estar en la normalidad, llegamos bien». «Tenemos buenas noticia, Ana está cerca, aunque se va a quedar fuera y también por precaución Izarne, que tuvo un problema en el tobillo. Cecilia también ha empezado en el verde poco a poco. En ese sentido el grupo ha ido recuperando normalidad y llegamos con fuerza. Vamos a viajar convencidas y hemos entrenado a buen nivel», ha comenzado diciendo.

Enfrente les espera un conjunto que está en descenso pero que se le ha notado un cambio grande desde el partido de primera vuelta. «Va a ser distinto a lo que nos encontramos en Zubieta. Los que suben de Reto Iberdrola, suben desde la confianza. Ese primer Villarreal pretendía tener esa tendencia de balón y ser agresiva e igual no le dio resultados. Ahora tiene esa idea de disfrutar, ha retocado cosas para minimizar riesgos en algunos aspectos. Son agresivas y verticales. Empezó la temporada ambicioso. Nos vamos a encontrar con un Villarreal fuerte animicamente y con un equipo enchufado», ha destacado.

Que el submarino reciba en su campo a un equipo Champions «puede ser un estímulo, nos estamos ganando ese premio. El Villarreal le da todo el valor del mundo. Están en esa segunda vuelta que tiene el objetivo de continuar y lo tiene al alcance. Si ellas están a tope, nosotras tenemos que estar en esa misma dirección», ha apuntado.

Además de centrarse en el choque ante el Villarreal, también se le ha preguntado a la entrenador realista mucho sobre el calendario y la gestión de cargas de cara a lo que viene la semana que viene: Real Madrid y Atlético. «Cuando vienes de un parón tener estas cargas seguramente no sea lo mejor y más cuando venimos de Covid, vamos a ver cómo nos manejamos. El equipo no ha perdido demasiado. Cuando no se compite, no estás en ese ritmo de competición. Vamos a intentar encontrarnos bien en la situación que estamos. Esa postura que tengo de poder elegir es el punto en el que me parece de buena manera afrontarlo. Lo primero, Villarreal, volver a reencontrarnos y estar a punto para el miércoles», ha insistido. Respecto a los minutos ha comentado que «son muchas variables. Vamos a intentar hacer el mejor once como siempre para jugar el mejor partido posible ante un rival duro teniendo en cuenta todas las variables. De sábado a miércoles hay tiempo y de miércoles a sábado también. No vamos a especular por ahí», ha aclarado.

Ocho días, tres partidos y nueve puntos en juego, pero pase lo que pase para Arroyo «dar por hecho algo en enero o primeros de febrero no vale para nada. Hay demasiados puntos en juego aún. Si hay algo que me ha gustado en la primera vuelta es que le hemos dado valor a todos los partidos. Hacerlo bien ante Madrid y Atlético nos va a alejar más de ellas, pero si no ganas el de mañana no tiene sentido. Nada va a ser definitivo. Cinco sentidos puestos en el partido de mañana y vamos a ir poco a poco», ha recordado.

«Lo que están haciendo es muy difícil»

El equipo lleva sin conocer la derrota desde el pasado 31 de octubre, cuando perdió ante el imbatible Barcelona (8-1). No es de recordarlo mucho en el vestuario, pero le da un gran valor. «Tampoco lo repetimos constantemente. Conseguimos darle valor a lo que vamos haciendo bien. Al principio de la temporada arrancamos bien, estamos navegando en ese punto de ser conscientes que los puntos que hemos sacado son muy difíciles. Vamos a intentarlos mejorar. Estamos hablando de que lo último que recuerda es un empate aquí. Estamos disfrutando y sufriendo con lo que se está dando. Cuando perdimos en Barcelona tampoco fue un drama. Dedicamos esfuerzos a darles las gracias, y siendo un grupo tan joven me parece súper difícil lo que están haciendo», ha finalizado.