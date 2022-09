Natalia Arroyo: «La mejor manera de pensar en Múnich es hacer un buen partido contra el Betis»

Natalia Arroyo ha señalado este viernes, en la víspera de la visita del Betis a Zubieta de la segunda jornada liguera que «el equipo está bien, más allá de que haya jugadoras en un proceso de recuperar tras el partido contra el Bayern del martes. Pero por muchos motivos que nos dejó ese encuentro, el ánimo es bueno, las jugadoras están satisfechas por lo hecho el martes y eso ayuda».

Aunque es inevitable desviar la mirada al partido de vuelta de Múnich del próximo jueves, la entrenadora de la Real Sociedad asegura que «no vamos a mirar mucho a ese partido porque de martes a sábado ha habido margen suficiente como para que el duelo contra Bayern no nos condicione y porque de sábado a jueves también hay tiempo. Fue más complicado entre el partido contra el Villarreal y el del Bayern. No vamos a andar midiendo y mirando. Tenemos que seguir aprovechando cada partido para seguir preparándonos, y para intentar gestionar todas las variables de esta plantilla. Para seguir ajustando. Cualquier tentación de pensar en el jueves nos va a salir mal. La mejor manera de pensar en la remontada de Múnich es hacer un buen partido contra el Betis, y generar muchas ocasiones. Son importantes las sensaciones previas, y el último partido anterior al de Alemania es este del Betis».

Natalia Arroyo tiene claro que la liga es el pan de cada día de la Real. «Después de cada partido en el vestuario hacemos el cierre del partido y hablamos de lo que nos llega y las jugadoras son las primeras en verbalizar que nos tenemos que agarrar a la liga, que es el objetivo prioritario. Sabemos que todo punto que te dejas donde no tenías que dejarte o donde no has estado con cinco sentidos, luego lo pagas».

La entrenadora también ha reconocido que está contenta con la competencia interna. «Hay algo de las jugadoras de decir aquello de 'elígeme a mí'. La planificación iba en esa dirección de darnos recursos al staff, con perfiles que complementen posiciones y den soluciones entre distintas jugadoras. Eso se ha conseguido desde la configuración de la plantilla».

Como epílogo, la técnica catalana ha señalado que «tenemos claro que lo que nos permite estar viviendo esta semana maravillosa es todo el valor que le dimos a la liga el curso pasado y la capacidad de concentrarnos en lo que tocaba».