Real Sociedad femenina Natalia Arroyo: «El Madrid era un aspirante a estar arriba en la tabla y hoy no lo está» La entrenadora destaca que el conjunto blanco se encuentra «en un punto de crecimiento» y no olvida que «en la ida les ganamos»

Semana ilusionante e importante la que tiene por delante la Real Sociedad. La plantilla encara dos choques cruciales ante Real Madrid (mañana miércoles, 18 horas, RSTV) y Atlético (domingo, 11.30 horas) en Zubieta para seguir afianzándose en la segunda posición. Tras la victoria el pasado sábado en Villarreal (1-4) después de diecisiete días sin competición, la Real pone los cinco sentidos en el duelo de mañana, un partido marcado en rojo para el equipo y la afición txuri-urdin. Natalia Arroyo, en la previa del choque, ha destacado que «la mejor manera de afrontar el siguiente era ganando al Villarreal con buenas sensaciones. El Madrid viene con ganas de ganarnos porque les ganamos en su campo y están debajo en la tabla. Es importante porque todo lo que sea ganar es dejar atrás a un adversario que al inicio de la temporada era un aspirante a estar en lo más alto de la tabla y hoy no lo está. Va a ser un partido de máxima exigencia y de alto voltaje, ellas tienen tres puntos para recuperar. Si resolvemos a nuestro favor va a ser importante. Vamos a intentar ganar porque sabemos que no es un rival cualquiera, quiere estar a la altura que estamos nosotros», ha comenzado.

Respecto el momento del equipo blanco, ha apuntado que «llega creciendo, es verdad que estuvieron navegando mejor en Europa que en esos primeros partidos en la Liga. Lo arrastraron un poco y afectó al ánimo y encaje de nuevas piezas. Se movió bastante en verano y pide su tiempo. Con la llegada de Toril el equipo ha sacado resultados y me da la sensación de que sobre una misma idea que es ser dominante con balón, le ha dado estabilidad. Con David intentaban alternar desde el posicionamiento y Toril ha encontrado un esqueleto, pero se mantienen en la misma línea. Lo primero es crecer desde la confianza de los resultados. Nos vamos a encontrar con un rival en ese punto de crecimiento y de nada que perder. Juegan sin red y a veces es una ventaja».

Sacar algo positivo pasa por «ser la Real completa, variada e intensa. Cuanto más rico sea nuestro partido, más difícil para ellas frenarnos. Ciertamente es un equipo muy completo, en lo individual y colectivo, es una de las más plantillas más completas de la Liga. Me parece un equipo de muchas posibilidades y te puede jugar a la profundidad, por dentro, por fuera. Si intentamos solo por dentro vamos a tener dificultades. Dentro tienen mucho pie», ha apuntado.

Arroyo no mira más allá del choque de mañana. «La palabra clave es oportunidad. Tenemos tres puntos mañana y otros tres el domingo, si los sumamos daremos un paso al frente y seguiremos estando con ventaja. Si no los sumas también tendremos esa ventaja que nos da confianza. Es una oportunidad y nos lo hemos merecido afrontarlo en esta situación. Los partidos de este tipo hacen la semana más divertido y es apetecible, pero miércoles primero y luego domingo», ha indicado la catalana.

La situación del equipo no puede ser mejor, con 43 puntos (46 en el terreno de juego) y segundas en la tabla. Pero más allá de darle valor a las victorias, se queda con el saber sufrir ante momentos delicados. «Es una de las grandezas del equipo. Ha habido partidos que hemos estado cómodas en cuanto al marcador y hay resultados más holgados que lógicamente generan esa consecuencia. Le damos valor a todo. Hay momentos en los partidos en los que el equipo se ha agarrado a todo, sacando del área ocasiones, como en el derbi ante el Athletic. De ahí a resolverlo y encontrar la luz de nuevo es una de las cosas más difíciles en el fútbol y que un equipo tan joven lo saque es importante. En el staff nos enorgullece mucho. Estamos contentas, todo lo que se elogie de eso me parece mejor, está siendo una maravilla, mañana vamos a tener muchos ratos de esos porque es un rival que nos va a exigir», ha aclarado.

Aunque siempre se agarra al margen de mejora. «Se puede hacer un poco mejor. Una cosa es reconocer al equipo lo que lo estamos haciendo bien y el partido ante el Villarreal es una muestra de ello. Ante un equipo que te plantea dificultades y te lleva a su terreno, ese temple del equipo y bajar pulsaciones fue una vía de muy alto nivel. Nos pilla en ese ejercicio de hacer un balance de la primera vuelta para ver en qué medida la competición, los datos, las sensaciones nos está demostrando que lo estamos haciendo bien. Hay algunos aspectos con y sin balón que no estamos haciendo bien. El grupo está a un nivel alto, pero quiere estarlo más. Igual a veces hemos concedido más de lo que queremos. Ha habido días en los que no hemos generado tanto como queríamos, en situaciones de centro y remate o de progresar por dentro».

«Le va a dar cosas al Madrid», dice sobre Nahikari

Todavía con su presencia en el aire tras no ir convocada la anterior semana, sobre la urnietarra Nahikari García ha comentado que «el Real Madrid ha hecho que algunos resultados no hayan hecho sencilla el rodaje de las nuevas piezas. Tengo claro que si hay una jugadora que vaya a pelear por entrar más y seguir estando ahí esa va a ser Nahikari. El movimiento de ella es ambicioso por su parte. Ha hecho buenos partidos, le va a dar cosas que el Madrid va a necesitar, pero es cuestión de encadenar un par y hacer goles como hizo en la Real. Esperemos que si destapa no sea en Zubieta», ha finalizado.