– ¿Qué tal vive en Donostia?

– Cómoda. Es una ciudad que transpira deporte, me gusta. Tenemos un galgo de una protectora y con él he descubierto que todos los caminos llevan a Igeldo. Me gusta la naturaleza y he solido venir en bici a Zubieta. Me da calma.

– ¿De bronca o charla suave?

– Soy intensa, pero intento moderarme porque entiendo que de los calentones se saca poca cosa. Se me nota cuando algo no funciona, pero no lo transmito a gritos. El tono puede ser el mismo que cuando felicito.

– Ejerció de periodista y hasta escribió un libro. ¿Tiene algo entre manos?

– Hay un proyecto que se quedó colgado en el confinamiento que ha retomado forma y va a salir. Es un libro sobre fútbol femenino. Sobre el contexto histórico del fútbol femenino. Habla de mujeres pioneras que se han rebelado y nos han traído hasta aquí. Es en catalán y saldrá para enero o así.

– Si trata la evolución histórica, supongo que será en clave positiva...

– Esa es una guerra que yo tengo. Hay cosas que hay que seguir denunciando, pero ese no puede ser el único tono que tengamos. Que la bronca y reivindicación no se coma todo lo demás. Hay algo fantástico del momento social que vivimos en el siglo XXI que nos tiene que acercar a la sonrisa. Fijarnos en la cantidad de oportunidades que tenemos y no tuvo un montón de gente. Nosotras no nos tenemos que jugar la vida. Intento que las jugadoras de hoy no lo vivan desde lo negativo... Tienen mil modelos de ropa, seguidoras, peticiones de autógrafos. Eso no siempre fue así.

– ¿Es tan optimista con los estatutos de la liga profesional?

– Sin caer en la ingenuidad, sí me gustaría que fuéramos generosos todos. Que entendiéramos que hubo épocas muy duras, con el fútbol prohibido. Que se cediera de aquí y de allí y estuviéramos invirtiendo en que las mujeres jugáramos en las mejores condiciones posibles.