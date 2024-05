Natalia Arroyo: «Jugaremos con la libertad de saber que nadie da un duro por nosotras»

La entrenadora de la Real Sociedad, Natalia Arroyo, ha valorado las opciones de su equipo en las horas previas a la final de esta tarde en La Romareda. «Jugaremos con la libertad de saber que casi nadie da un duro por nosotros. La mayoría de la gente ya le da el título al Barça, un poco como pasó contra el Levante y el Atlético en rondas anteriores, pero nos hemos ido reponiendo. Hemos jugado con valentía y un buen equilibrio entre saber que tenía nuestras opciones pero sin esa presión de tener que llegar a la final sí o sí como tenían otros clubes».

La técnica txuri-urdin ha comentado que su reto es que «en la medida de lo posible, esa presión que tiene el Barça les puede pesar en algún momento porque el partido se les ha puesto cuesta arriba. Y si en el minuto 10-20 se han impuesto, dará igual lo que digamos ahora. Nosotras venimos con ilusión, sabemos que no tenemos nada que perder, como no lo hemos tenido en ningún momento. Hemos ido haciendo nuestro caminito, aquí estamos merecidamente y queremos jugarles de tú a tú, sabiendo que estamos ante el mejor equipo de Europa y que nosotras no estamos haciendo una buena temporada».

Natalia Arroyo, que dejará el cargo en junio, ha admitido ser «consciente de que esto se acaba. Para mí es la segunda final que disputo, la anterior también contra el Barcelona en Supercopa. Queremos disfrutarla, jugarla, nos lo hemos ganado. E imaginar que por qué no vamos a ganar la Copa, lo que para mí sería un gran hito para poner fin a este ciclo en la Real Sociedad».