Natalia Arroyo: «Nos gustaría que la temporada acabara con otra final de Copa»

«Nos gustaría que nuestra temporada terminara el 29 de mayo». La entrenadora de la Real Sociedad, Natalia Arroyo, ha mandado un mensaje contundente y ambicioso este martes en Zubieta en la previa de la eliminatoria de octavos de final de Copa ante el Villarreal de este miércoles (18.00) que se jugará en Castellón. El 29 de mayo tendrá lugar la final de la Copa de la Reina.

«Dices final de Copa y se remueven cosas. Nos gustaría llegar a esa final de mayo, pero primero hay que superar esta ronda», ha indicado la preparadora blanquiazul. Enfrente estará el Villarreal, un adversario al que las realistas han conseguido vencer en dos ocasiones esta temporada. En ambos duelos la Real anotó cuatro goles.

«Creo que somos favoritas, no me molesta», ha apuntado Arroyo. «Hemos ganado en los dos partidos de Liga, pero ocurrieron muchas cosas, hubo distintos tramos y mañana tendremos que hacer muchas cosas bien para no tener un susto», ha declarado la catalana.

Arroyo ha indicado también que el parón por selecciones le ha sentado bien al equipo, pero ha asegurado que «tenemos ganas de volver a competir». La entrenadora txuri-urdin ha lamentado por último la lesión de Iraia Iparragirre. «Nos fastidia mucho, ella nos aporta mucho más de lo que se ve en el campo. Ha sido un palo para ella y por lo que representa para el equipo». Además, ha confirmado que volverá a contar con Ane Etxezarreta, Ana Tejada y Allegra, pero no así con Maddi, Claudia ni Nanclares.