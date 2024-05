Natalia Arroyo no seguirá en la Real Sociedad la próxima temporada

Natalia Arroyo no seguirá al frente del equipo femenino de la Real Sociedad la próxima temporada. El club txuri-urdin ha emitido este miércoles un comunicado en el que anuncia el final, de mutuo acuerdo, de la etapa de la entrenadora catalana cuyo contrato vencía el próximo 30 de junio. Un texto que está acompañado por un emotivo vídeo en el que Arroyo se despide de la afición y de las jugadoras entre lágrimas: «Ha sido tan bonito que me ha costado decir 'hasta aquí'».

Las conversaciones sobre su futuro comenzaron a principios de temporada, ha explicado la entrenadora, aunque ha sido en «los últimos meses cuando nos hemos ido acercando a un diagnóstico» que se ha conocido hoy. «Hemos convenido las dos partes que la sacudida que yo pude suponer para el equipo hace cuatro años ahora necesita a otra persona porque siendo honesta yo para el club y el club conmigo, ese cruce de energías ya no nos está sumando tanto», ha explicado la catalana. Por eso, considera que ambas partes «teníamos que tomar esta decisión, terminar en junio y dejar el mejor recuerdo que podamos para ser justos con lo que han sido estos cuatro años».

Tras cuatro temporadas al frente del equipo femenino, Arroyo se ha mostrado «apenada», pero a su vez «satisfecha y orgullosa de lo que hemos conseguido». Con ella en el banquillo, el equipo ha logrado varios de los hitos más relevantes de su historia, como la segunda posición liguera, la participación en Champions League y la final de la Supercopa. Además, el próximo 18 de mayo tiene ante sí el reto de la final de Copa ante el Barcelona. «Son pasos brillantes que han consolidado el crecimiento progresivo del fútbol femenino realista», han destacado desde la Real.

Por su parte, la entrenadora catalana también ha hecho balance de su paso por Donostia, no sin antes agradecer «la apuesta a ciegas que la Real hizo por mí hace cuatro años». De su primera campaña al frente del equipo, Arroyo ha valorado «esa quinta clasificación, no sabíamos que luego íbamos a ser segundas, que ya era igualar lo mejor que se había hecho hasta entonces. Luego, en verano con movimientos y cambios de piezas nos sale el añazo que nos sale en la segunda temporada, con la experiencia en Europa y el partidazo en Anoeta ante el Bayer y la experiencia de ir a Munich. Y fíjate como vamos a marcharnos ahora, con un equipo metido en la final (de Copa) y con un equipo que está enfadado por estar en media tabla porque no es donde quiere estar».

Arroyo se marcha de Donostia con una mochila cargada de buenos recuerdo. «Me llevo el cariño de la gente y el de las personas que hemos convivido estos cuatro años en el club. Dejo un club en el que ha sido fácil trabajar e ir creciendo y en el que siempre me he sentido escuchada», asegura.

La preparadora no desvela cuál será su futuro, pero sí asegura que allá donde vaya «la Real deja un listón muy alto. Eskerrik asko por la paciencia, por esa sonrisa en la grada, a la afición, a las jugadoras. Ha sido tan bonito que nos ha costado decir hasta aquí», ha expresado entre lágrimas. «Siempre voy a sentir que esta es mi casa, porque es como me he sentido, miembro de esta familia y de este club», ha concluido.

Será el fin de semana del 15-16 de junio cuando Natalia Arroyo ponga punto y final a su etapa en el banquillo txuri-urdin con el partido ante el Levante Las Planas en Zubieta. Pero antes, tiene ante sí el reto de la final de Copa de la Reina ante el FC Barcelona el próximo 18 de mayo en Zaragoza. Con este final de temporada, desde la Real Sociedad han desesado a la propia entrenadora y al equipo «un último esfuerzo para terminar con orgullo y buen sabor de boca una etapa clave en el progreso de nuestro fútbol».