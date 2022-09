Natalia Arroyo: «Me fastidia ver que el fútbol femenino se enturbia cuando llega el dinero»

Tras un primer intento fallido la semana pasada, la Real Sociedad iniciará por fin la Liga F este sábado (16.00) en Zubieta recibiendo al Villarreal. Las realistas tendrán la ocasión de ponerse a prueba antes de afrontar la histórica eliminatoria previa de la Champions League contra el Bayern de Múnich.

Natalia Arroyo ha comparecido esta mañana en rueda de prensa y no ha eludido la gran cuestión que ha impedido el comienzo de la competición. «Parece mentira que tengamos que celebrar algo que no tenía que haber ocurrido. Fue un palo y una tristeza no poder jugar», según la entrenador blanquiazul.

Alguna jugadora reconoció que el parón de las árbitras les había «apagado». «La noche del viernes en Madrid había una mezcla de rabia, tristeza y frustración. Nos trastoca la semana y se alarga la semana. Hasta mediados de esta semana hemos tenido esa incertidumbre. Estábamos en el limbo de no saber si se iba a jugar», ha admitido la preparadora, aunque ha apuntado también que ahora «el equipo está bien».

«Entiendo que todos tengamos que trabajar para que esto sea profesional, pero siendo sensatos. Si entendemos la profesionalización como un baúl de dinero infinito haremos que se caiga. Me fastidia ver que cuando llega el dinero se enturbia», se ha lamentado Arroyo, para expresar más adelante su «tristeza por estar mirando quién tiene la culpa. Todas las partes tienen que ceder». Ha considerado que «las perjudicadas somos los clubes y jugadoras. Ellas se están dejando la piel. A ver si podemos avanzar de una vez por todas al ritmo que queremos sin piedras en el camino».

Todas disponibles

En lo deportivo, la entrenadora catalana ha adelantado que «la convocatoria puede ser completa. Ahora mismo estamos todas». Adriana Nanclares, Andreia Jacinto y Allegra Poljak estarán disponibles para la cita de mañana.

«La pretemporada ha tenido altibajos. Jugar bien contra el Villareal nos va a dar autoestima. Tenemos ganas de debutar y jugar en casa. Siempre es difícil afrontar un partido el sábado y otro el martes. El partido del Bayern va a estar bien preparado si mañana hacemos un buen encuentro», ha valorado Arroyo.

Sobre el rival de mañana, la entrenadora blanquiazul ha indicado que se trata de «un equipo ordenador, agresivo en transiciones y con un dinamismo posicional muy alto». «Ha cambiado piezas y tiene una plantilla bastante joven. Va a ser complicado y si estamos distraidas en otra cosa no va a salir bien», ha avisado por último.