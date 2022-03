Natalia Arroyo: «El equipo sabe que Huelva es una salida complicada y un rival incómodo»

Seis partidos restan para el final de la liga y el objetivo no es otro que entrar en Champions vía segunda plaza, para evitar más previas antes de entrar en la fase de grupos de la máxima competición continental que si finalizan en tercera posición. El primero es este domingo (12 horas) en Huelva. Natalia Arroyo ha destacado en la previa que estos días de descanso desde la eliminación copera «han ido bien, pese a que estábamos ilusionadas con la Copa y caímos eliminadas. El post nos confirma que hicimos un partido serio y seguimos en esa línea que nos da tres puntos en la liga». Ha aclarado que «Maddi lleva con nosotras entrenando con normalidad toda la semana, Izarne está cerca pero no al ritmo del grupo y todavía tenemos que esperar a mañana, hay algunas con molestias. Habrá que tirar del filial para hacer la convocatoria, como en las anteriores semanas».

Ha explicado la catalana que lo que les viene «es una salida complicadísima, por los partidos que proponen ellas y por haber normalizado que el equipo tengan buenas prestaciones fuera de casa. Es un campo donde ojalá tengamos la capacidad como ante el Betis de impactar pronto, con confianza y no darle facilidades. El Huelva resiste muy bien, es una de sus mayores fortalezas. No es casualidad que haya empatado la mitad de los partidos, eso significa que están siempre metidas. Nosotras nos encontramos en esa situación al revés. Está en buena racha y tiene jugadoras peligrosas en transición, con un oficio ofensivo admirable en acciones individuales, han hecho un gran trabajo en las incorporaciones», ha analizado.

Ha subrayado además, que tras el empate en Zubieta en la primera vuelta, «hacerlo diferente será buena señal, entendiendo que no estuvimos mal. Faltó algo de ritmo ofensivo y profundidad, no estuvimos acertadas. Tampoco en las vigilancias y en el compromiso. El equipo aprendió de ese partido«. No obstante, no se fía del conjunto andaluz. «Tienen capacidad para meterse en el partido con cualquier cosa. Se maneja bien en el dejar que tú domines y vivir desde no llevar la iniciativa, la lleva a su manera. Te lleva a su terreno. El equipo sin balón está metido y están compactadas. Tienen gente de mucho oficio, tiene identidad y se maneja bien. Hay que saber gestionar bien el balón, resistir cuando ellas tengan una ocasión. Me parece un equipo engañoso y peligroso».

Ha apuntado además que ellas, tras ganar en Eibar, «no tiene un nivel de necesidad altísimo, pero no está cómodo. Toda la oportunidad que tenga de puntuar van a ir con todo, como ocurrió en Zubieta o en otros grandes partidos. En muchos momentos han rendido bien y eso les da alas. Están con ese punto de necesidad, cuando tengan la salvación matemática pensarán en otra cosa. Es lo más peligroso de las últimas jornadas, que los equipos se juegan mucho y todos quieren seguir en esta liga que cada vez va a ser más motivante. Cinco sentidos a Huelva, el equipo sabe que es una salida complicada y un rival incómodo».

No considera que en el vestuario haya «presión, pero sí somos conscientes de que estamos en un tren que nos invitaron y entramos con nuestros méritos propios. Nos mueve desde la ilusión, estamos en esa situación de que esto tiene que ser nuestro y dependemos de nosotras. El resto son los que están pendientes de que pinchemos nosotras y más con los tres puntos que nos han devuelto. A seguir nuestro camino, sabemos que si no fallamos va a ser nuestra la plaza«, ha aclarado. Lamenta que no se vaya a retransmitir el partido. «La Real es uno de los clubes que más esfuerzo ha hecho para que se vea. Es algo importante que le demos visibilidad, el club ha invertido y en este caso no ha cuadrado, desconozco los motivos. La gente que esté en Huelva que lo intente explicar de la mejor manera. No lo controlo, es una pena, espero que se arregle», ha anotado.

«Celebramos la continuidad de jugadoras», dice sobre la última renovación de Franssi

Esta semana dejó una buena noticia, con la renovación de la delantera finlandesa Franssi hasta 2024. «Estamos en esa temporada que celebramos la continuidad de jugadoras. Que el club retenga talento es casi como fichar talento. Es una jugadora que nos da muchísimo, nos da a veces cosas difíciles de calcular, un buen trabajo defensivo, nos habilita trabajo para otras. Hace un trabajo invisible y se ha adaptado. Está siendo una buena segunda temporada para ella«.

Además ha recordado que no es la primera y que espera que las que quedan también lo hagan. «Creo que todas las jugadoras que se están comprometiendo a continuar en la Real es porque ven la línea a seguir en este proyecto. Tengo confianza en seguir construyendo este esqueleto de equipo y será una buena noticia que vayamos añadiendo continuidad a las jugadoras que no lo tienen cerrado», ha finalizado.