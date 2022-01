Natalia Arroyo: «El equipo está con confianza, no eufórico»

Natalia Arroyo, la entrenadora de la Real Sociedad, ha dado muestras en su comparecencia de esta mañana de la humildad de su equipo, con los pies en el suelo pese a hacer la mejor primera vuelta de su historia y arrancar la segunda con una victoria ante el Athletic. Preguntada por el momento dulce de esta Real, ha señalado que «creo que no tenemos los pies en el aire. Incluso a veces hay que regular el nivel de exigencia del grupo. Hay, por ejemplo, situaciones del 1-0 del derbi que no nos han gustado y tratamos de mejorar. No nos han marcado el brillo de las victorias y hemos puesto el foco en cosas que no hemos hecho bien. A partir de ahí, parece que está siendo normal que llevemos la iniciativa con balón y tengamos cinco ocasiones en los primeros minutos. Pues igual no es normal. Se trata de aprender de las distintas dinámicas del partido. El equipo no está eufórico, sí con confianza».

Mañana toca visitar al Valencia y tras el esfuerzo del domingo, el choque requerirá hacer algunas rotaciones. Lo ha dejado caer la entrenadora. «Plantilla muy muy amplia no tenemos, así que tampoco podremos presumir de eso, pero sí que en este viaje de la primera vuelta hemos intentado utilizar todas las jugadoras. Hemos intentado mover distintas habilidades y virtudes de las jugadoras. Mañana va a ser importante ver cómo estamos de frescas. Tirar de piernas un poco más sueltas es importante. Es posible que haya modificaciones, pero desde la tranquilidad. El problema es para mí que todas están preparadas y con ideas claras. Sí es probable que haya alguna modificación pero puede que el secreto esté más en el durante, en a quién tirar 90 minutos y a quién dar relevo».

Ha advertido que el partido no se parecerá al de la primera vuelta, cuando las realistas ganaron 4-1 al Valencia en Zubieta en la primera jornada liguera. «Vamos a encontrarnos un rival mucho más hecho que en la primera jornada. Terminó bien el año, creo que está con algo más de confianza. Ha tenido alguna baja pero ahora ha ido encontrando con quiénes y cómo. Es un equipo que maneja bien el balón. Uno de los que mejor sale jugando, así que es difícil decidir cómo les aprietas. Tiene buenas individualidades y gente con capacidad de conducción y hacerte daño, como Bea Beltrán, a quien se le conoce bien aquí. Nos va a tocar entender que no todo el rato vamos a dominar. Tenemos que manejarnos en ese disfrutar-sufrir».

Ha subrayado que «va a ser importante que el equipo salga encendido. El Valencia ha sacado más premio cuando los partidos se han hecho largos. Sí me gustaría que el equipo fuera capaz de salir con esa intensidad».

«La Champions no es una obligación»

Por último, ante las reiteradas preguntas por las posibilidades de la Real para clasificarse para la Champions (tres primeras de la liga), Natalia Arroyo ha lanzado un mensaje claro: «Creo que lo justo es que si en agosto no era una obligación ahora tampoco. Nos hemos puesto tan bien que lo que era un sueño se ha ido transformando en algo más palpable. Europa nos sigue emocionando pero no desde una obligación. Vamos a seguir ilusionándonos y entender que si hacemos muy bien las cosas, podemos. Claro que nos apetece. Vamos a intentarlo. Pero no nos confundamos. No era una obligación en agosto».