Natalia Arroyo: «Estoy convencida de que somos un equipo con mucho gol»

Natalia Arroyo ha querido quitar presión a su equipo tras tres empates consecutivos y ha sañalado, en la víspera de jugar contra el Sporting de Huelva, que «vamos a Huelva queriendo ganar pero sin obligación, convencidas de que queremos estar lo más arriba posible, pero de que lo vamos a hacer sabiendo que es un campo complicado, cogiendo las cosas tan buenas del partido ante el Granadilla. Vamos a ir limpias de toda presión y de toda mochila». La entrenadora de la Real ha destacado que «en todos los partidos ha habido cosas buenas, pero también cosas a tener en cuenta para mejorar».

No se ha mostrado preocupada por la cantidad de ocasiones fallidas en el último partido contra el Granadilla. «Aprovechamos el parón internacional para trabajar las finalizaciones y eso ayudó a que tuviéramos muchas ocasones. No entraron. Esta semana sí que ha habido una conversación dentro de la naturalidad de que no estamos obligadas. Ahora es quitarnos las mochilas. No ha habido un extra. Estoy convencida de que somos un equipo con mucho gol. Desde luego con mucha capacidad de generar de muchas maneras. Igual no nos entra ninguna o nos entran siete».

En el partido de mañana, la clave vuelve a ser «entrar bien al partido y que esa primera jugada nos entre. Empezar con el marcador de cara nos podría ayudar a no entrar en angustia. Entender dónde están los espacios y que seamos equipo con más balón que ellas. Después, ser agresivas tras pérdida para que ellas no nos hagan daño. Llevar el ritmo de ese ciclo de posesión y recuperación lo más alto posible».